Bayır Deresi’nde temizlik başladı

Edirne
'de halk arasında "Bayır Deresi
" olarak bilinen ve kirliliğiyle gündeme gelen su tahliye kanalında temizlik çalışması başlatıldı. DSİ
tarafından olası taşkınlara karşı yapılan tahliye kanalının rengi, kirlilik nedeniyle yosunla kaplanarak yeşile dönmüş, bunların üzeri yer yer çöplerle dolmuştu.
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi
ekiplerince kanalın menfezlerinin önünde biriken çamur iş makineleri yardımıyla temizlenerek durma noktasına gelen su akışı sağlandı. Menfezi tıkayan taş ve toprak da makine yardımıyla çıkarıldı. Ekiplerin, suyun tahliye edilmesiyle kanaldaki çöplerin temizliğine başlayacağı bildirildi.