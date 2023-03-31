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Giriş Tarihi: 1.4.2023

Baykar konteyner kentte yaşam başladı

Baykar tarafından Kahramanmaraş’ta kurulan 2 bin kişilik konteyner kentte, yapımı tamamlanan 144 konteynere sahipleri yerleşti. Konteyner kente yerleşenler “İmkânlar çok güzel” sözleriyle mutluluklarını dile getirdi

AA
Baykar konteyner kentte yaşam başladı
Baykar tarafından Kahramanmaraş'ta kurulan 2 bin kişilik konteyner kentte, çalışmaları tamamlanan 144 konteyner sahiplerine teslim edildi.



Onikişubat ilçesindeki Hanefi Mahçicek Stadyumu alanına yerleştirilecek 520 konteynerden bir kısmının işlemleri tamamlandı. AFAD tarafından sahiplerine teslim edilen 144 konteynere afetzedeler yerleşmeye başladı.



Depreme 7 katlı Işık Apartmanı'nda yakalanan ve enkaz altından 16. saatte kurtarılan Gülsün Oğul (31), "Bir süre çadırda yaşadık. Şimdi buraya yerleştik. İmkânlar çok güzel. Çadırda hiçbir şey yoktu" dedi.



Aksu Mahallesi'nde iki katlı evi depremde yıkılan Nurgül Belli (58) de evinin ilk depremde yıkıldığını, 4 çocuğu ile torununun enkaz altından kurtarıldığını söyledi. Belli, "Çok şükür halimize, canımız sağ. Bir çadıra sığıyorduk. Evimiz yapılana kadar buraya da sığarız. Hayatımızı sürdürmemiz lazım" diye konuştu.



İbrahim Suna (32) ise depremin ilk anında yaşadığı binanın çöktüğünü, akrabalarını, arkadaşlarını kaybettiğini anlatarak "Depremin ardından kayınbabamlarda kaldık. Dün konteyner talebimin çıktığını söylediler. Buradaki konteyner kentte olmak da güzel. İnşallah tüm vatandaşlarımız evlerine kavuşur" dedi.

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Baykar konteyner kentte yaşam başladı
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