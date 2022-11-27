Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekci için kabri başında anma töreni düzenlendi

Kesekci'nin 26 yıllık ömrünü başarı ve iyiliklerle donattığını kaydeden Tural, "Büyük, asil ve aziz bir yürüyüşle dört yiğidimizi geçen yıl bugün toprağa vermiştik. Rabbimizin merhametiyle muamele ettiğine ve şehitler zümresine yazdığına şüphemiz yok." dedi.

Kesekci'nin yakınları ve vatandaşların da katıldığı program duayla sona erdi.

İstanbul Genç İHH'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na katılmak için yola çıkan gençlerin bulunduğu otomobil, 27 Kasım 2021'de İstanbul-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde M.H'nin kullandığı tıra arkadan çarpmıştı.