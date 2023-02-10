Baykar’dan deprem bölgesine 655 milyon TL’lik yardım

1'inci gün 7 bin 40 adet gıda kolisi, 4 bin 440 paket bebek maması, 255 bin 416 kutu konserve, 226 bin 835 parça her yaş grubuna yönelik kıyafet, 13 bin 504 adet hijyen malzemesi, 20 bin 75 adet çeşitli ebatlarda battaniye, 100 bin adet powerbank, el feneri ve pil, 10 bin 154 adet uyku tulumu ve 372 adet farklı güçlerde jeneratör gönderildi.

2'inci gün ise, 700 bin adet konserve, bin adet jeneratör, 118 bin 666 parça her yaş grubuna yönelik kıyafet. 3'üncü gün, 250 milyon TL AFAD'a nakdi yardım yapıldı. 4'üncü günde de AFAD'A 300 milyon TL nakdi yardım yapıldı.

Deprem bölgesine, 1'inci gün 51 milyon 398 bin 706 TL, ikinci gün 54 milyon 373 bin 15 TL, 3'üncü gün 250 milyon TL, dördüncü gün de 300 milyon olmak üzere toplam 655 milyon 771 bin 721 TL'lik yardım gerçekleştirildi.