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Giriş Tarihi: 1.3.2023 10:01 Son Güncelleme: 1.3.2023 10:17

Baykar’dan dolandırıcılık uyarısı! Hukuki süreç başlatıldı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın fotoğrafları kullanılarak “yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanların açık bir dolandırıcılık girişimi olduğu bildirildi. Baykar’dan yapılan açıklamada, bahse konu olan dolandırıcılık faaliyetine karşı gerekli hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.

Baykar’dan dolandırıcılık uyarısı! Hukuki süreç başlatıldı

Baykar, bir süredir sosyal medya mecraları ve bazı internet sitelerinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanların dolandırıcılık girişimi olduğunu ifade etti.

Baykar'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir sosyal medya mecraları ve bazı internet sitelerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) adı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar açık bir dolandırıcılık girişimidir.

Yürütülen bu girişimin dolandırıcılık faaliyeti olduğu TPAO tarafından da duyurulmuştur. Bahse konu bu dolandırıcılık faaliyetine karşı tarafımızdan gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için bu ve benzeri dolandırıcılık faaliyetlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

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Baykar’dan dolandırıcılık uyarısı! Hukuki süreç başlatıldı
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