Baykar’ın genç mühendisi Kesekçi’nin ismi parkta yaşatılacak

Nevşehir Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere belediye meclis salonunda toplandı. Belediye Başkan Vekili Nafiz Dirikoç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli ve Ersin Erol katıldı.



Toplantıda geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Tarık Kesekçi'nin isminin Gülbahçe Parkı'na verilmesi konusunda Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın önergesinin meclis gündemine alınması oylandı.

Meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilen önerge ile birlikte yapılan oylama sonucu Nevşehir'in en işlek caddesinde bulunan Gülbahçe Parkı'nın ismi Tarık Kesekçi Parkı olarak değiştirildi.

Oy birliği ile alınan karardan dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Vekili Nafiz Dirikoç, uçak mühendisi Kesekci'nin, Baykar tarafından üretilen insansız hava araçlarında uçuş performans ve analiz mühendislik takımının liderliği görevini sürdürürken hafta sonu Bursa yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Tarık Kesekçi'ye Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.