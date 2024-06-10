Bayrağını alan köprülere koştu: Filistin için Kocaeli’de dev konvoy

Kocaeli'de Memur-Sen öncülüğünde gerçekleştirilen Filistin'e destek eyleminin ilk etabı bugün gerçekleştirildi. Saat 19.30'da Mimar Sinan, Turgut Özal, Necmettin Erbakan ve Adnan Menderes Üstgeçitlerine pankartlar asıldı. Bayrağını kapan vatandaşlar köprülere akın etti.

FİLİSTİN'E DESTEK MESAJINI BÖYLE VERDİLER

Aynı saatlerde eski İnterteks Fuar alanında toplanan bayraklı motosikletler, ATV'ler, çekiciler, servis araçları ve araç kurtarma araçları konvoy oluşturmaya başladı.

Taksiciler de Real otoparkından başlayan bir konvoy düzenledi. Köprüdeki vatandaşlar, gerçekleşen dev konvoyu selamladı.

FİNAL SEKAPARK'TA

Büyük Filistin Eylemi'nin yarın devam edecek bölümünde saat 19.00'da İzmit Kent Meydanı'ndan başlayıp Sekapark'ta sona erecek bisiklet konvoyu oluşturulacak.

Yine aynı saatte Meslek Lisesi, Sabri Yalım Parkı ve Fevziye Camii'nden eşzamanlı başlayıp Sekapark 1. Etap Marina Kafe önünde bitecek bir yürüyüş yapılacak. Burada toplanacak tüm gruplar saat 20.00'de Uçurtma Tepesi'ne yürüyecek. Final, burada yapılacak koreografi, konuşmalar ve Murat Kekilli'nin Filistin marşları ile noktalanacak.