Bayrak şairi mezarı başında anıldı

TÜRK şiirinin en önemli temsilcilerinden, "Bayrak şairi" olarak tanınan Arif Nihat Asya, ölümünün 48. yıldönümünde Ankara'da mezarı başında anıldı. Karşıyaka Mezarlığı'nda merhum şair için düzenlenen anma törenine katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, "Gerek yapmış olduğu vazife olan öğretmenlikle, gerekse yazmış olduğu şiirleriyle, hem bize bizi anlatan hem bizim kimliğimizi ve kişiliğimizi oluşturma konusunda çok büyük emekleri olan ve aynı zamanda da değerlerimizi ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarmada çok önemli görevler yapmıştır" dedi. Konuşmaların ardından Şehit Ömer Halis Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Bayrak şiirini okudu. Daha sonra okutulan Kuran-ı Kerim'in ardından program sona erdi.