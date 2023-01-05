Haberler Yaşam Haberleri Bayrak şairi mezarı başında anıldı
Giriş Tarihi: 6.1.2023

Bayrak şairi mezarı başında anıldı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Bayrak şairi mezarı başında anıldı
TÜRK şiirinin en önemli temsilcilerinden, "Bayrak şairi" olarak tanınan Arif Nihat Asya, ölümünün 48. yıldönümünde Ankara'da mezarı başında anıldı. Karşıyaka Mezarlığı'nda merhum şair için düzenlenen anma törenine katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, "Gerek yapmış olduğu vazife olan öğretmenlikle, gerekse yazmış olduğu şiirleriyle, hem bize bizi anlatan hem bizim kimliğimizi ve kişiliğimizi oluşturma konusunda çok büyük emekleri olan ve aynı zamanda da değerlerimizi ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarmada çok önemli görevler yapmıştır" dedi. Konuşmaların ardından Şehit Ömer Halis Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Bayrak şiirini okudu. Daha sonra okutulan Kuran-ı Kerim'in ardından program sona erdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Ç. yakalandı
Son dakika | Krizlerin ve kavgaların gölgesinde 9.5 saatlik toplantı: 6'lı masada yine aday yok!
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye: Tarih belli oldu
EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar oldu, kaç TL? Ocak emekli zammı 2023 duyuruldu!
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Türk bayraklarını kaldırtmıştı! Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu: Yazıklar olsun size
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Manisa'da korkunç olay! Baba ve oğlu 50 metrelik kuyuya düştü
Vatandaşa 25 metreküp ücretsiz doğal gaz için talimat verildi!
Son dakika haberleri: Fırtına evinde Giresunspor’u rahat geçti! Karadeniz derbisinde kazanan 3 golle Trabzonspor…
Bakan Nebati'nin indirim çağrısına yerel zincir marketlerden yanıt: Zam yapmama kararı aldık
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayrak şairi mezarı başında anıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA