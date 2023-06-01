Bayraklı Tüneli’nde TIR yanmıştı: Sebebi ortaya çıktı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken; bir yandan da tüneldeki dumanı tahliye etti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi de sevk edildi. Tüneldeki araçlarında mahsur kalanlar, tahliye edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürüldü. Tüneldeki duman da tahliye olunca, bölgedeki ulaşım yaklaşık 3 saat sonra normale döndü. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma personelinin de aralarında bulunduğu 31 kişi ise hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler de tamamlandı. Yangının, TIR'ın motor kısmında elektrik aksamından çıktığı belirlendi.