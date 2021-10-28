Bayraktar, Azerbaycanlı çocuklara ilham olacak

Baykar
Teknik Müdürü (CTO) ve T3 Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
'ın mimarı olduğu Türkiye
'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2
'nin, Dağlık Karabağ
'ın işgalden kurtarılmasına sağladığı büyük katkı Azerbaycan
'da unutulmuyor. TB2 SİHA'ların üreticisi Selçuk Bayraktar'ın hayatı, çocuk kitabı oldu. Azerbaycanlı yazar Mehebbet
Esedova, Türkiye'nin başarılı gençlerinden Bayraktar'ın hayatını, Türk dünyası
çocuklarına örnek olması amacıyla kitap haline getirdi. Esedova'nın oğlu Ali'nin dilinden giriş yapılan kitapta, sonrasında Selçuk Bayraktar'ın dilinden hayatı ve Bayraktar TB2'nin tasarım ve yapım aşamaları anlatılıyor. Azerbaycan Türkçesi ile kaleme alınan ve resimlerle süslenen 48 sayfalık kitap, 10 yaş üzeri çocuklar için hazırlandı. Kitapta içeriğinde "Selçuk Bayraktar'ın çocukları büyük hayallere inandıran hayat hikâyesi" ifadeleri yer aldı.
VEFA BORCUMUZ
YAZAR Esedova, "Vatan savaşımızda Bayraktar TB2'nin rolünü göz önünde bulundurarak Selçuk Bayraktar'a vefa borcu olarak bu kitabı kaleme aldım. Oğlum Bakü
'deki zafer töreninde Bayraktar TB2'yi göstererek neden pilotunun olmadığını sordu. Eve dönünce araştırdık ve bu kitabı hazırladım. Sadece Azerbaycanlı değil, Türk
dünyasının tüm gençleri ve çocukları vatana hayırlı evlat olmaları için Selçuk Bayraktar'ı örnek almalı" dedi.