Bayraktar Kalkan DİHA, sistem tanımlama testini başarıyla gerçekleştirdi

GECELERİ YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜ ALABİLİYOR

Otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen 'Bayraktar Kalkan DİHA', uçuş testini Baykar tarafından tamamen milli ve özgün olarak geliştirilen Baykar BG-160 kamerasıyla takip ediyor, Elektro-Optik Sistem sayesinde geceleri de yüksek çözünürlüklü görüntü alabiliyor. Milli DİHA, gece ve gündüz keşif, gözetleme ve hedef tespiti görevlerini başarıyla tamamlıyor.

ÜS BÖLGELERİNDE GÖREV UÇUŞLARI GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR

Piste ihtiyaç duymadan üs bölgelerinde ve yüzer platformlarda görev uçuşları gerçekleştirebiliyor. Gücünü 4 elektrikli motor ve 1 düşük tüketimli benzinli motordan alan Kalkan DİHA, elektrik motorlarıyla dikey kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçerek seyrini sadece benzin motoru ile gerçekleştiriyor.