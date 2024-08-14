Bayraktar Kalkan DİHA, sistem tanımlama testini başarıyla gerçekleştirdi

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 42'nci uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar Kalkan DİHA'nın, sistem tanıma testini başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi. Paylaşımda, testin videosu da yer aldı.
GECELERİ YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜ ALABİLİYOR
Otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen 'Bayraktar Kalkan DİHA', uçuş testini Baykar tarafından tamamen milli ve özgün olarak geliştirilen Baykar BG-160 kamerasıyla takip ediyor, Elektro-Optik Sistem sayesinde geceleri de yüksek çözünürlüklü görüntü alabiliyor. Milli DİHA, gece ve gündüz keşif, gözetleme ve hedef tespiti görevlerini başarıyla tamamlıyor.
#BayraktarKALKAN DİHA 42. Uçuş | 42nd Flight 🛫✈️🛬— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 14, 2024
✅ Sistem Tanımlama Testi | System Identification Test#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/46Bxlnc2lD
ÜS BÖLGELERİNDE GÖREV UÇUŞLARI GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR
Piste ihtiyaç duymadan üs bölgelerinde ve yüzer platformlarda görev uçuşları gerçekleştirebiliyor. Gücünü 4 elektrikli motor ve 1 düşük tüketimli benzinli motordan alan Kalkan DİHA, elektrik motorlarıyla dikey kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçerek seyrini sadece benzin motoru ile gerçekleştiriyor.