“Bayraktar” kız Hatay’da toprağa verilecek

Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9/B yiyecek-içecek alanı öğrencisi depremzede İlke Yeşilkaya, Hatay'dan deprem nedeniyle ailesiyle birlikte Fethiye'ye gelerek Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Öğrenci Yurdu'nda kalıyordu. Dün Fethiye çevre yolunda bulunan bir marketten alışveriş yapan İlke Yeşilkaya Karaçulha Cumhuriyet Bulvarı Mezarlık Caddesi kavşağı yakınında yaya geçidinden geçerken, 20 yaşındaki Yiğit Çelebi İnce'nin kullandığı araç çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan İlke olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı duyan Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Öğrenci Yurdu'ndaki annesi Sevgi Yeşilkaya ve Fikret Yeşilkaya hemen olay yerine koştu. Sinir krizleri geçiren depremzede aile büyük şok yaşadı. 15 yaşındaki Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9/B yiyecek-içecek alanı öğrencisi İlke Yeşilkaya'nın cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna sevk edilirken kaza ile ilgili soruşturmayı Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri yürüttü.

Kazaya neden olan sürücü Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göz altına alınıp hazırlanan suç dosyasıyla adliyeye sevk edildi.

TÜRK BAYRAĞI TAŞIRDI

Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9/B yiyecek-içecek alanı öğrencisi depremzede İlke Yeşilkaya'nın ölüm haberi, okul müdürü Alpaslan Selçuk okul öğretmenleri ve arkadaşları tarafından büyük üzüntü yarattı. Okulun ve sınıfının sevilen öğrencisi İlke Yeşilkaya'nın pek çok etkinlikte hep Türk bayrağı taşıdığı ortaya çıktı.

Okul Müdürü Alpaslan Selçuk'un öğrencisinin bu özelliği nedeniyle kendisine "Bayraktar" ismini taktığı da öğrenilirken, Milli bayramların yanı sıra engelliler haftasındaki sahil bandı yürüyüşü sırasında İlke Yeşilkaya'nın Türk Bayrağı ile en önde yürüdüğü ortaya çıktı.Okul Müdürü Alpaslan Selçuk İlke'nin hayatını kaybettiği acı haberini aldıktan sonra sosyal medya sayfasından ,"Sen bir bayraktın güzel kızım, şimdi sen bir melek oldun…Hayat'dan depremzede olarak geldin, kaderine vahim bir trafik kazası ile yenildin. Çok erken yaşta, çok küçük… Kederli ailesine ve tüm sevdiklerine sabırlar ve baş sağlığı diliyorum. Sözcükler yetersiz." ifadelerini kullandı.

HATAY'DA TOPRAĞA VERİLECEK

İlke Yeşilkaya'nın Fethiye'deki ailesinin Hatay'a götürülmesi için Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman tarafından özel bir araç temin edildiği öğrenilirken İlke'nin cenazesi de öğle saatlerinde Seydikemer Belediyesi cenaze otosu ile Hatay'a götürüldü. 15 yaşındaki İlke Yeşilkaya'nın Hatay'da toprağa verileceği kaydedildi.