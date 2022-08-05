Bayram Ali Ersoy kimdir, kaç yaşında ve nereli sorusunun yanıtı, gelen atama kararı sonrası araştırılıyor. 4 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı olarak yayınlanan karara göre Prof. Dr. Halis Aygün'den boşalan ÖSYM Başkanlığı görevine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atanmıştı. Bu doğrultuda yeni ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki Bayram Ali Ersoy kimdir? Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.
Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.
Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.
2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.