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Giriş Tarihi: 29.10.2023

Bayram coşkusu sokakları sardı

Ege’de 7’den 70’e tüm vatadaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıktı, Cumhuriyet’in 100. yılını coşkuyla kutladı

Bayram coşkusu sokakları sardı
Aydın Kültür ve Turizm Derneği öncülüğünde Efeler ilçesindeki tarihi Taş Köprü'de toplanan çok sayıda kadın ellerinde Türk bayraklarıyla Zafer Meydanı'ndan Atatürk Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Tarihi, yöresel ve mesleki kıyafetleriyle dikkati çeken kadınlar, yürüyüşte marşlar söyledi. Bazı vatandaşlar kortejde yer alan traktöre bindi. Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan platformda konuşma yapan dernek başkanı Fatma Yazıcı, böylesi bir kalabalığı gördüğü için çok duygulandığını söyledi. Yazıcı, "Onlar kurtuluşun kahramanları, onlar Çete Ayşeler, Kara Fatmalar, Gördesli Makbuleler... Yüz yıl önce Cumhuriyet nasıl kuruldu, bunu çocuklarımıza, gençlerimize torunlarımıza göstermek için buradayız. Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak için buradayız" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından çeşitli gösteriler yapıldı. Etkinliğe farklı il ve ilçelerden gelen Yörük Dernekleri de destek verdi. AA

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Bayram coşkusu sokakları sardı
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