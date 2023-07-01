Bayram dönüşü başladı

Kurban Bayramının son günü olan Cumartesi günü, tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Cumartesi günü havanın sıcak olmasına rağmen birçok aile evlerine dönmek üzere aileleri ile birlikte yollara çıktılar. Cumartesi gününe nazaran Pazar günü dönüş yoğunluğunun daha fazla olması bekleniyor.

Trafik yoğunluğunun öğleden sonra birdenbire artması üzerine TEM otoyolunda, D-100 ve Bolu Dağı mevkiinde Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri teyakkuza geçti. Trafik ekipleri, megafon vasıtasıyla, sürücülere; "Emniyet kemerinizi takınız. Aşırı sürat yapmayınız. Trafik kurallarına uyunuz. Hatalı sollama yapmayınız" gibi uyarılarda bulunuyorlar. Dönüş yolculuğunun akşam saatlerinde artması bekleniyor.