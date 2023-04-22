“Bayram gelmesini hiç istemedim çok acı verdi”

Hatay'daki depremde apartmanın yan yatması sonucu ikiz bebeğe hamile eşi ve 3 çocuğuyla birlikte mucize eseri hayatta kalan Abdurrahman Yavuz (31) bir taraftan çekirdek ailesinin hayatta kalmasına buruk bir şekilde sevinirken diğer taraftan annesi, babası ve kardeşi dahil ailesinden 13 kişiyi kaybetmenin acısını yaşıyor. Kayıplarının çok büyük olduğunu bu yüzden çok acı bir Ramazan Bayramı geçirdiklerini söyleyen Yavuz, "Evimin kredisi yeni bitmişti. Evim gitti, arabam gitti. En önemlisi ailem gitti. Rahmetli annem arife günü arar, 'Oğlum kahvaltıyı bizde yapacağız' derdi. Bu yıl kahvaltıya gitmek yerine onların mezarına gittik, ziyaret ettik. Hem öksüz hem yetim kaldım. Bu duygu anlatılmaz. Bayram gelmesini hiç istemiyorum. Çünkü çok acı veriyor. Ayakta duruyorsam çoluğum çocuğum için ayakta duruyorum. Kendim için değil ailem için yaşıyorum. Eşim yakın zamanda doğum yapacak. Allah izin verirse ikiz çocuğum dünyaya gelecek. Onlara rahmetli annem ve kardeşimin adını vereceğim. Cumhurbaşkanımız en kısa sürede yeni evlerimizi yapıp bizlere vereceğine şüphem yok" dedi.

AİLESİNDEN 13 KİŞİYİ KAYBETTİ

Belediyede taşeron işçi olarak çalışan Abdurrahman Yavuz, Antakya'daki 600 Evler Sitesi'nde oturduğu 36. blok deprem de yan yattı. Yavuz, önce ikiz bebek taşıyan hamile eşi Emine Yavuz'u (30) daha sonra da 8 yaşındaki ikiz çocukları Hüseyin ile Mehmet ve 1,5 yaşındaki Hasan Aras Yavuz enkazdan çıkararak güvenli bir alana götürdü. Abdurrahman Yavuz daha sonra aynı sitede farklı bloklarda oturan anne, babası ve kardeşlerinin yardımına koştu. Genç adam, erkek kardeşi Hasan Yavuz (28) haricinde ailesinden kimseyi kurtaramadı. Abdurrahman Yavuz, annesi Ayşe (57), babası Hüseyin (58), kardeşi Ali Yavuz (22) olmak üzere ailesinden tam 13 kişiyi kaybetti. Bir anda hem yetim hem de öksüz kalan Abdurrahman Yavuz, ailesini Hatay'daki Yeşilova Mezarlığında toprağa verdi.

"EN KISA SÜREDE EVLERİMİZİ VERECEKTİR"

Şimdi eşi ve çocuklarıyla birlikte ASELSAN tarafından kurulan çadır kentte yaşayan Abdurrahman Yavuz, ailesiz ilk Ramazan Bayramı'nı geçirmenin burukluğun, acısını yaşıyor. Kayıplarının ve acılarının çok büyük olduğunu söyleyen Yavuz, "Evimin kredisi yeni bitmişti. Evim gitti, arabam gitti. Sıfırdan tekrar başlayacağız. Sabredip, ayakta durmaya çalışıyorum. Şu an ASELSAN tarafından kurulan çadır kentte kalıyoruz. ASELSAN'ın güler yüzlü gönüllüleri bizlerle son derece yakından ilgileniyor. Yemekler çok iyi. Onlar sayesinde işteyken gözüm arkada kalmıyor. 'Çocuklarım ne durumdadır?' diye düşünmüyorum. Benim yetişemediğim yerde ASELSAN ekibi yetişiyor. Bizleri bir dakika yalnız bırakmıyor. Cumhurbaşkanımız en kısa sürede yeni evleri yapıp bizlere vereceğine şüphem yok" dedi.

"ANNEMLE KARDEŞİMİN ADINI VERECEĞİM"

Bayramın gelmesini hiç istemediğini söyleyen Abdurrahman Yavuz şöyle konuştu: "Bayramın ne tadı ne tuzu var. Sadece çocuklarım için yaşıyorum. Hayattan tat aldığımız yok. Rahmetli annem arife gününden arar, 'Oğlum kahvaltıyı bizde yapacağız' derdi. Bu yıl kahvaltıya gitmek yerine onların mezarına gittik, ziyaret ettik. Hem öksüz hem yetim kaldım. Bu duygu anlatılmaz, tarif edilemez. Her bayramı bir arada geçirdiğin ailen bir an da yok oldu. 1 kişi de değil 13 kişi hangi birisine yanacağım. Kardeşim daha 22 yaşındaydı. Çiçeği burnundaydı. Bu acı, zor atlatılır. Zamanla da atlatacağımı zannetmiyorum. Bayram gelmesini hiç istemiyorum. Özel gün gelmesini hiç istemiyorum. Çünkü çok acı veriyor. Ayakta duruyorsam çoluğum çocuğum için ayakta duruyorum. Kendim için değil ailem için yaşıyorum. Eşim yakın zamanda doğum yapacak. Allah izin verirse bir kız bir de erkek ikiz çocuğum dünyaya gelecek. Onlara rahmetli annem ve kardeşimin adını vereceğim"