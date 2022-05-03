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Giriş Tarihi: 3.5.2022 14:31 Son Güncelleme: 3.5.2022 15:05

Bayram gezmesine giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 5 yaralı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Bayram gezmesine giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 5 yaralı

Sivas'ta bayram gezmesi için Kayseri'ye giden iki ailenin içinde bulunduğu otomobil, üst geçit duvarına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.

Sabah saatlerinde bayram gezmesi için Sivas'tan Kayseri'ye hareket eden Hüseyin Güller yönetimindeki otomobil, Sivas-Kayseri Karayolunun 10 kilometresinde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçit duvarına çarpan otomobilde bulunan sürücü ile birlikte Serkan Güller (27), Keziban Günal (48), Esra Çiçek (26), Elif Çiçek (5) ve Erva Çiçek (3) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan 2'si çocuk 4 yaralı ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Araçta sıkışan sürücü Hüseyin Güller ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Güller tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi devam eden 2 yaralının da durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Bayram gezmesine giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 5 yaralı
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