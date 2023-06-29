Bayram günü anne ve babasını bıçakladı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bayramın birinci günü akşam saatlerinde M. Z. (50), Y.Z. (45) ve oğulları N.Y.Z. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Y.Z., anne ve babasını ile bıçakladı, ardından evden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve baba, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ağır yaralanan baba M.Z. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, anne Y.Z.'nin tedavisi ise devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma neticesinde yakalanan N.Y.Z. kısa sürede yakalandı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen N.Y.Z.'nin çeşitli suçlardan 23 suç kaydının olduğu, daha önce de evi yaktığı belirtildi.