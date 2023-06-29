Haberler Yaşam Haberleri Bayram günü anne ve babasını bıçakladı
Giriş Tarihi: 29.6.2023 19:12

Bayram günü anne ve babasını bıçakladı

Ankara'da bir kişi Kurban Bayramı’nın birinci günü anne ve babasını bıçakladı. Yaralanan anne hastanede tedavi altına alınırken, baba ise hayatını kaybetti.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Bayram günü anne ve babasını bıçakladı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bayramın birinci günü akşam saatlerinde M. Z. (50), Y.Z. (45) ve oğulları N.Y.Z. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Y.Z., anne ve babasını ile bıçakladı, ardından evden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve baba, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ağır yaralanan baba M.Z. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, anne Y.Z.'nin tedavisi ise devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma neticesinde yakalanan N.Y.Z. kısa sürede yakalandı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen N.Y.Z.'nin çeşitli suçlardan 23 suç kaydının olduğu, daha önce de evi yaktığı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İstanbul'da yolcu otobüsü karşı şeride daldı! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var...
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi
Başkan Altay: Ulaşım filomuzu 50 yeni otobüsle daha güçlendiriyoruz
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması skandalına çok sert tepki: Batılı kibir abideleri...
Putin: Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık Rusya'da suçtur
‘Fakir şeytandır’
CHP'den bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a ziyaret kararı! Özel heyet oluşturdular
20 yıldır çadırda tek başına yaşıyor: ‘Huzuru çadırda buldum’
İstifa
"Hayvanlara işkence etmeyin" diyen Fatih Altaylı kendisiyle çelişti: Boğa güreşlerini izlemeye gideceğim
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram günü anne ve babasını bıçakladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA