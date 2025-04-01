Bayram günü tartıştığı karısını öldürdü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan ve aralarındaki geçimsizlik nedeniyle sık sık tartıştıkları öğrenilen bir çocuk annesi Dilan Aslan (37) ile eşi M. Aslan arasında önceki gün yine tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu öfkeli koca, üzerindeki tabanca ile eşine ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlar genç kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesi üzerine Aslan'ın komşuları durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polisler sevk edildi. Ancak cinayeti işleyen kocanın evde olmadığını gören polis bölgede çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ağır yaralı Dilan Aslan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Aslan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından M.A., olayda kullandığı tabanca ile birlikte karakola teslim oldu. Dilan Aslan yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.