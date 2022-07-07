Bayram namazı kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayram namazı saati kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı'na sayılı günlere kala milyonların merak ettiği bayram namazı kaçta sorusu cevabını buldu. Diyanet'in resmi internet sitesinden il il bayram namazı saatleri yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati başta olmak üzere diğer tüm iller için bayram namazı kaçta sorularının cevabına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. 9 Temmuz'da Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati!

Bayram Namazı Kaçta?

İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için bayram namazı saatleri belli oldu. Camilerin dolup taşacağı, ellerin semaya yükseleceği bu önemli günde bayram namazını idrak etmek isteyenler bayram namazı kaçta sorusuna haberin devamını görüntüleyerek ulaşabilirler.

İşte detaylar;