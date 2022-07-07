Haberler Yaşam Haberleri Bayram namazı kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayram namazı saati kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri
Giriş Tarihi: 7.7.2022 15:38 Son Güncelleme: 7.7.2022 15:40

Bayram namazı kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayram namazı saati kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri

Bayram namazı kaçta gündemdeki en önemli soru işaretleri arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile İstanbul, Ankara İzmir bayram namazı saati başta olmak üzere tüm iller için bayram namazı saat kaçta sorusu cevabını buldu. 9 Temmuz’da idrak edilecek Kurban Bayramı’nın birinci gününün sabahında kılınan bayram namazı saatleri belli oldu. Peki, 2022 Kurban bayram namazı kaçta kılınacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati!

Bayram namazı kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayram namazı saati kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı'na sayılı günlere kala milyonların merak ettiği bayram namazı kaçta sorusu cevabını buldu. Diyanet'in resmi internet sitesinden il il bayram namazı saatleri yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati başta olmak üzere diğer tüm iller için bayram namazı kaçta sorularının cevabına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. 9 Temmuz'da Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati!

Bayram Namazı Kaçta?

İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için bayram namazı saatleri belli oldu. Camilerin dolup taşacağı, ellerin semaya yükseleceği bu önemli günde bayram namazını idrak etmek isteyenler bayram namazı kaçta sorusuna haberin devamını görüntüleyerek ulaşabilirler.

İşte detaylar;

Bayram namazı kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayram namazı saati kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri

İl İl Bayram Namazı Saatleri

Adana: 06.00

Adıyaman: 05.46

Afyonkarahisar: 06.15

Ağrı: 05.22

Aksaray: 06.02

Amasya: 05.49

Bayram namazı kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayram namazı saati kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri

Ankara bayram namazı kaçta: 06.03

Antalya: 06.18

Ardahan: 05.20

Artvin: 05.24

Aydın: 06.28

Balıkesir: 06.23

Bartın: 06.00

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
Bayram namazı kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayram namazı saati kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri

Batman: 05.34

Bayburt: 05.32

Bilecik: 06.14

Bingöl: 05.35

Bayram namazı kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayram namazı saati kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri

Bitlis: 05.29

Bolu: 06.06

Burdur: 06.18

Bursa: 06.17

Çanakkale: 06.28

Bayram namazı kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayram namazı saati kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri

Çankırı: 05.58

Çorum: 05.53

Denizli: 06.23

Diyarbakır: 05.38

Düzce: 06.07

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
Bayram namazı kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayram namazı saati kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri

Edirne: 06.23

Elazığ: 05.40

Erzincan: 05.36

Erzurum: 05.29

Eskişehir: 06.12

Bayram namazı kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayram namazı saati kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri

Gaziantep: 05.51

Giresun: 05.38

Gümüşhane: 05.35

Hakkâri: 05.25

Hatay: 05.58

Bayram namazı kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayram namazı saati kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri

Iğdır: 05.18

Isparta: 06.17

İstanbul bayram namazı kaçta: 06.15

İzmir bayram namazı kaçta: 06.29

Kahramanmaraş: 05.52

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
Bayram namazı kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayram namazı saati kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri

Karabük: 06.00

Karaman: 06.08

Kars: 05.20

Kastamonu: 05.55

Kayseri: 05.55

Bayram namazı kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayram namazı saati kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri

Kilis: 05.53

Kırıkkale: 06.00

Kırklareli: 06.21

Kırşehir: 05.59

Kocaeli: 06.12

Bayram namazı kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayram namazı saati kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri

Konya: 06.09

Kütahya: 06.15

Malatya: 05.45

Manisa: 06.27

Mardin: 05.37

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
Bayram namazı kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayram namazı saati kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri

Mersin: 06.03

Muğla: 06.27

Muş: 05.31

Nevşehir: 05.58

Niğde: 06.00

Bayram namazı kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayram namazı saati kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri

Ordu: 05.40

Osmaniye: 05.56

Rize: 05.29

Sakarya: 06.10

Samsun: 05.45

Siirt: 05.31

Sinop: 05.48

Sivas: 05.46

Bayram namazı kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayram namazı saati kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri

Şanlıurfa: 05.45

Şırnak: 05.30

Tekirdağ: 06.21

Tokat: 05.47

Trabzon: 05.33

Tunceli: 05.38

Uşak: 06.19

Van: 05.24

Yalova: 06.15

Yozgat: 05.55

Zonguldak: 06.03."

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Bayram namazı kaçta? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayram namazı saati kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri
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