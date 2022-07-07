Haberler Yaşam Haberleri Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 2022 Diyanet ile Kurban Bayramı namazı kılınışı!
Giriş Tarihi: 7.7.2022 14:38

Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 2022 Diyanet ile Kurban Bayramı namazı kılınışı!

Mübarek Kurban Bayramı’na oldukça kısa bir süre kaldı. Milyonlarca Müslüman sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için camilerin yolunu tutacak. Bayram namazını ilk defa kılacak olanlar, ‘Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır’ sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 Diyanet ile Kurban Bayramı namazı kılınışı

Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 2022 Diyanet ile Kurban Bayramı namazı kılınışı!

Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mübarek Kurban Bayramı için artık sayılı saatler kaldı. Milyonlarca Müslüman, sabahın erken saatlerinde camilerin yolunu tutacak ve namaz ibadetini yerine getirecek. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekattır? İşte Diyanet ile 2022 il il bayram namazı saati…

BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Bayram namazı, bayramın birinci günü güneş doğduktan sonra kılınmaktadır. Bayram namazı cemaat ile birlikte kılınmalıdır, evde kılınamaz.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı iki rekat kılınmaktadır. Niyet ile başlanır. Cemaat ile birlikte camide kılınmaktadır.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk olarak niyet edilir. Örneğin, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırası ile imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Sonrasında 4. Tekbir alınır ve bu sefer de eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessiz bir şekilde imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Sonrasında tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır fakat bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin sonrasından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz bitirilir.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirler ile birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 2022 Diyanet ile Kurban Bayramı namazı kılınışı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA