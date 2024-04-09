Bayram namazı saatleri açıklandı! 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde sorgulanıyor. Ramazan Bayramı'nı karşılamak üzere camilerin yolunu tutacak Müslümanlar, ikamet ettikleri ilde ve ilçede namazın kaçta kılınacağını sorguluyor. Konuyla ilgili gözler Diyanet İşleri Başkanlığına döndü. Peki; 10 Nisan 2024 bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, detaylar...
BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2024
Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Sabahın ilk saatlerinde bayram namazı için camilere akın edecek İslam alemi kendi illerinde namaz vaktini sorgulamaya başladı. İşte, Diyanet ile il il namaz saati:
İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
07.04
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diğer illerde bayram namazı saatleri şöyle:
Adana Bayram Namazı : 06:41
Adıyaman Bayram Namazı : 06:29
Afyonkarahisar Bayram Namazı : 06:59
Ağrı Bayram Namazı : 06:08
Aksaray Bayram Namazı : 06:45
Amasya Bayram Namazı : 06:37
Ankara Bayram Namazı : 06:49
Antalya Bayram Namazı : 07:00
Ardahan Bayram Namazı : 06:09
Artvin Bayram Namazı : 06:13
Aydın Bayram Namazı : 07:10
Balıkesir Bayram Namazı : 07:09
Bartın Bayram Namazı : 06:50
Batman Bayram Namazı : 06:17
Bayburt Bayram Namazı : 06:19
Bilecik Bayram Namazı : 07:00
Bingöl Bayram Namazı : 06:19
Bitlis Bayram Namazı : 06:13
Bolu Bayram Namazı : 06:54
Burdur Bayram Namazı : 07:01
Bursa Bayram Namazı : 07:04
Çanakkale Bayram Namazı : 07:15
Çankırı Bayram Namazı : 06:46
Çorum Bayram Namazı : 06:40
Denizli Bayram Namazı : 07:05
Diyarbakır Bayram Namazı : 06:21
Düzce Bayram Namazı : 06:55
Edirne Bayram Namazı : 07:13
Elazığ Bayram Namazı : 06:24
Erzincan Bayram Namazı : 06:23
Erzurum Bayram Namazı : 06:15
Eskişehir Bayram Namazı : 06:59
Gaziantep Bayram Namazı : 06:33
Giresun Bayram Namazı : 06:26
Gümüşhane Bayram Namazı : 06:22
Hakkâri Bayram Namazı : 06:07
Hatay Bayram Namazı : 06:38
Iğdır Bayram Namazı : 06:04
Isparta Bayram Namazı : 07:00
İstanbul Bayram Namazı : 07:04
İzmir Bayram Namazı : 07:13
Kahramanmaraş Bayram Namazı : 06:34
Karabük Bayram Namazı : 06:49
Karaman Bayram Namazı : 06:49
Kars Bayram Namazı : 06:08
Kastamonu Bayram Namazı : 06:45
Kayseri Bayram Namazı : 06:39
Kilis Bayram Namazı : 06:34
Kırıkkale Bayram Namazı : 06:47
Kırklareli Bayram Namazı : 07:11
Kırşehir Bayram Namazı : 06:44
Kocaeli Bayram Namazı : 07:00
Konya Bayram Namazı : 06:52
Kütahya Bayram Namazı : 07:01
Malatya Bayram Namazı : 06:28
Manisa Bayram Namazı : 07:12
Mardin Bayram Namazı : 06:19
Mersin Bayram Namazı : 06:44
Muğla Bayram Namazı : 07:19
Muş Bayram Namazı : 06:15
Nevşehir Bayram Namazı : 06:42
Niğde Bayram Namazı : 06:43
Ordu Bayram Namazı : 06:28
Osmaniye Bayram Namazı : 06:37
Rize Bayram Namazı : 06:18
Sakarya Bayram Namazı : 06:58
Samsun Bayram Namazı : 06:34
Siirt Bayram Namazı : 06:14
Sinop Bayram Namazı : 06:39
Sivas Bayram Namazı : 06:33
Şanlıurfa Bayram Namazı : 06:27
Şırnak Bayram Namazı : 06:12
Tekirdağ Bayram Namazı : 07:10
Tokat Bayram Namazı : 06:34
Trabzon Bayram Namazı : 06:21
Tunceli Bayram Namazı : 06:23
Uşak Bayram Namazı : 07:04
Van Bayram Namazı : 06:08
Yalova Bayram Namazı : 07:03
Yozgat Bayram Namazı : 06:41
Zonguldak Bayram Namazı : 06:52
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
İlk olarak niyet edilir. Örneğin, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.
1. Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırası ile imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Sonrasında 4. Tekbir alınır ve bu sefer de eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessiz bir şekilde imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Sonrasında tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır fakat bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin sonrasından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz bitirilir.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirler ile birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.