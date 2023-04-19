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Giriş Tarihi: 19.4.2023 18:48 Son Güncelleme: 19.4.2023 19:12

Bayram öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu yaşandı

Ramazan Bayramı öncesinde İstanbul Eminönü'nde, alışveriş yoğunluğu yaşandı. Bayramı doyasıya kutlamak isteyen vatandaşlar hazırlıklarına başlarken Mısır Çarşısı ve çevresindeki esnaftan alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar izdiham yarattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bayram öncesi Eminönü’nde alışveriş yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da bayram alışverişi denince akla gelen ilk yerlerden biri olan Eminönü'nde, Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Geçmiş yıllarda yaşanan salgın nedeniyle Ramazan Bayramı tam kapanmayla geçmesi nedeniyle yoğunluk yaşanmamıştı.

Pandemi sonrası Eminönünde yine bayram öncesi alışverişten dolayı yoğunluk yaşanmaya başlandı. Bayram alışverişi denince ilk akla gelen yer olan tarihi Mısır Çarşısı ve çevresinde vatandaşlar bayram hazırlığı için tezgahların başında yoğunluk oluşturdular.

Bayramlaşma nedeniyle en fazla tezgahları süsleyen şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunuldu. Vatandaşlar en çok lokum ve şeker ve kahvaltılıklar aldılar. Eminönü esnafları özellikle arefe günü aşırı yoğunluğun yaşandığını yoğunluk için hazırlıklarını tamamladıklarını kaydettiler

Bayram öncesi alışveriş için Eminönüne gelen vatandaşlar ise aşırı yoğunluktan dolayı izdiham yaşandığını, bayram hazırlığı için buna katlandıklarını söylediler.

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Bayram öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu yaşandı
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