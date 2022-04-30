Bayram öncesi emniyet kemeri vurgusu yapıldı, düdük dağıtıldı

Türkiye'de eşzamanlı olarak gerçekleştirilen emniyet kemeri bilgilendirme denetimi İstanbul'da tüm ilçelerde olduğu gibi Şişli'de de gerçekleştirildi.

Şişli Kaymakam Ahmet Gazi Kaya ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın katılımı ile Büyükdere Caddesi üzerinde "Bayramınız Kemerli Olsun" mottosuyla, araç sürücülerine emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme ve denetim yapıldı.

"BAYRAMINIZ KEMERLİ OLSUN"

Ramazan Bayramı dolayısıyla oluşacak yoğun trafiğe karşılık sürücüleri uyaran Şişli'de Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, "Araç sürücülerinin trafikte daha dikkatli olmaları ve bu dikkat sırasında da emniyet kemerini takmalarını ihmal etmemeleri konusunda bir farkındalık oluşturmak için 'Bayramınız kemerli olsun' mottosuyla sürücülerimize ve vatandaşlarımıza emniyet kemerinin önemini hatırlatıyoruz" dedi.

ÇOCUKLARA DEDEKTİF KARTI VE VELİLERİNİ UYARMALARI İÇİN KIRMIZI DÜDÜK DAĞITILDI

Etkinlikte, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, araç sürücülerine bilgilendirme broşürleri ve çocuklara emniyet kemeri takmayan velilerini uyarmaları için kırmızı düdük dağıtarak bayramlarını kutladı. Beşiktaş'ta da İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Sait Çiftçi katılımında trafik denetimi gerçekleştirdi. Drone destekli yapılan denetimde kurallara uymadığı tespit edilen sürücüler durdurularak ceza kesildi.