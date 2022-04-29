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Giriş Tarihi: 29.4.2022 13:36

Bayram öncesi ibadet yerleri cadde ve sokaklar temizlendi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Bayram öncesi ibadet yerleri cadde ve sokaklar temizlendi

İstanbul’un en yoğun ilçelerinden Beyoğlu’nda bayram öncesi hummalı bir temizlik çalışması başlatıldı. İlçede bulunan ibadethaneler dip köşe temizlenirken cadde ve sokaklar da sabunlu su ile yıkanıyor.

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Beyoğlu'nda kapsamlı bir bayram temizliği başlatıldı. Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen bayram temizliği kapsamında ilçede bulunan tüm camiler dip köşe temizlenerek dezenfekte edildi.

Cami bahçeleri de baştan aşağı yıkanarak temizlendi. Temizlik ve Bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte camiler bayram namazına hazır hale getirildi.

BEYOĞLU BAYRAMDA PIRIL PIRIL OLACAK

İbadethanelerin yanı sıra ilçede bulunan tüm cadde ve sokaklarda da kumalı bir temizlik çalışması yürütülüyor. Cadde ve sokaklar sabunlu sıcak su ile yıkanıyor. Özel temizlik araçlarıyla detaylı bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte temizlenen alanlar virüs salgınına karşı da dezenfekte ediliyor. Arife gününe kadar tamamlanacak olan çalışma ile Beyoğlu'nun tüm cadde ve sokakları bayramda pırıl pırıl olacak.

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Bayram öncesi ibadet yerleri cadde ve sokaklar temizlendi
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