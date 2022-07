Bayram öncesi şehitlerine koştular!

Bayram sabahı kurbanlarını kesmeden Edirnekapı Şehitliği'ne gelip şehitlerini ziyaret eden şehit aileleri, yitirdikleri evlatları ve sevdikleri için dua ettiler. Şehit yakınları bayramı sevdiklerinden ayrı geçirmenin kendileri için çok büyük acı olduğunu mezarları başına geldiklerinde evlatları ile bayramlaştıklarını kaydettiler.

"TORUNUM DÜNYAYA GELDİĞİ SAATLERDE OĞLUM ŞEHİT DÜŞTÜ"

Edirnekapı'daki şehitlikte her şehit mezarınının başında ayrı bir dram gözleri yaşarttı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Baki'nin oğlu babasının mezarınının başına gelerek, "Baba seni çok özledim. Bak sana şapkanı ve bana aldığın oyuncağımı getirdim diyerek mezarın üzerindeki fotoğrafını öptü. Oğlunun 2016 yılında Şırnak Hendek operasyonunda hain teröristler tarafından şehit edildiğini belirten acılı baba Osman Baki, "Oğlum hendek operasyonunda şehit olduğunda torunum Osman Serper Baki 3 yaşındaydı. Askere giderken ilk kez baba demişti. O şimdi 9 yaşında babasız büyüdü. Oğlum şehit olduğu gün diğer torunum Selçuk Berat Baki Berat akşamı saat 20.00'da dünyaya geldi. Torunum dünyaya geldikten 3-4 saat sonra oğlumun şehit haberi geldi. Berat gecesi babasının şehit olduğu gün dünyaya geldiği için adını Selçuk Berat Baki koyduk. Çok farklı duygular yaşadım. Oğlum Selçuk baki şehit olduğunda diğer oğlum Sinan Baki abisi şehit olduğunda da 6 günlük askerdi. O yüzden bayramlar ve Beraat geceleri bizim için çok buruk geçiyor. Adanadan çiçek getirip mezarına diktik. Şehitler gelmediği zaman teselli oluyoruz. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Torunum her mezarına ziyarete geldiğinde babasını görememenin acısını yaşıyor. Bana babam gelecekmi diye soruyor. Ben de cevap vermekte zorluk çekiyorum 7 yıldır aynı acıyı yaşıyorum" dedi.

Van'da eskerken çığ altında kalarak şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın annesi Safiye Erat, yıllardır evlat acısı ile yaşadığını belirterek, "Bizim bayramımız oğlumun mezarının başı. Oğlum eksi 29 derecede çığ altında kalanları kurtarmak için görevdeyken anne çok üşüyorum fakat burada can kurtarmak için donocağımızı da bilsek yine de görevimizi yapıyoruz. Can kurtarıyoruz demişti. O ğün insanları kurtardıktan sonra kendisi dinlenmek için oradan ayrıldığında başka birlik giderken ben daha tecrübeliyim o yüzden başkasının yerine kendisi gitmiş. Çığdan oğlum çıkarılırken onu televizyondan izledim yüreğimde bir sızı oluştu. Oğlumun nabzı atıyordu. Fakat ambulansın olay yerine gecikmesi nedeniyle oğlumun şehit olduğunu öğrendim. Babamı kaybetmiştim yüreğim yanmıştı. Fakat evlat acısı daha da acı ve yakıcı oluyor. Her bayram ve özel günlerde mezarının başında dua ederken acım azalıyor. Oğlumu çok özlüyorum. Ne kadar zaman geçerse geçsin bu özlem bitmiyor azalmıyor. Benim bayramım oğlumun mazırının başında dua etmektir." dedi.

Şırnak'ta 9 Aralık günü terör örgütü PKK'lılarca tuzaklanan El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) imha çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik 'in Edirnekapı'daki mezarı başında yine sevenlerinin gözyaşı vardı. Esma Çevik'in çocukluk arkadaşı Asena Ulubatlı, "Esma Akkül Çevik benim en yakın arkadaşımdı. Çok yakındık. Çok büyük hayalleri vardı. Başarılı bir askerdi. Onunla gurur duyuyordum. Her bayram gelip mezarının başında dua ediyorum. Ama en yakın arkadışınızın mezarı başına geldiğinizde farklı bir duygu yaşadım. Uzaktan o acı hissedilmiyor fakat mezarı başına geldiğinizde bunu en derinden hissediyorsunuz. Çok acı bir duygu allah kimsenin başına vermesin. Mezarının başında dua ederken ayrılmak istemiyor insan" dedi.

Bir diğer şenit acısı çeken ailelerden Şehit Er Gökhan Kılıç'ın mezarı başında yaşandı. Minik Öykü Ada Kılıç amcasının mezar taşını silerken babası Halis Kılıç, oğlunun mazarında gözyaşı döktü. Halis Kılıç evlat acısının başka bir şeye benzemediğini, oğlunun 3 aylık evliyken Bursa Gemlikte vatan görevini yaptığı sırada başından aldığı darbeyle beşyin kanaması geçirip şehit olduğunu önce şehit sayılmayıp 4 yıl sonra hukuk mücadelesini sürdürerek şehitlik mertebesine ulaştığını ve Edirnekapı'daki mazarına nakil yapıldığını söyledi. Halis Kılıç, Allah anaları, babaları ve kardeşleri ağlatmasın sevdiğinin acısını yaşatmasın. Çok zor bir duyguymuş. Artık fidanlarımız ölmesin ülkemizde barış ve huzur yaşansın" dedi.