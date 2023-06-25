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Giriş Tarihi: 25.6.2023 16:32 Son Güncelleme: 25.6.2023 16:42

Bayram öncesi yollarda denetim artırıldı

Kırşehir’de vatandaşların Kurban Bayramı tatili süresince güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için gerekli tedbirler alındı.

ZAHİDE VURAL
Bayram öncesi yollarda denetim artırıldı

Kırşehir'de polis uygulama noktasındaki denetimleri yerinde görerek inceleyen Vali H. Mete Buhara, vatandaşların bayram tatili süresince güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için Kırşehir genelinde tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Uygulama noktasındaki personelin çalışmalarını yerinde görerek, durdurulan araçlardaki sürücüleri trafik kurallarına uyma konusuna hassasiyet göstermeleri yönünde uyaran Vali Buhara "Bilindiği gibi, Kurban Bayramı nedeniyle verilen 9 günlük tatil başladı. Bayramlarda trafik yoğunluğu normal günlerin üzerine çıkmaktadır. Bu nedenle bugün, uygulama noktasındaki çalışma arkadaşlarımıza uğrayarak denetimleri yerinde gördük. Trafikte seyreden vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diledik. Denetimlerimiz tatil boyunca hem emniyet hem de jandarma teşkilatımız mensuplarımızca devam edecektir. Bayram sevincimiz hüzne dönmesin. İlimiz genelinde gereken tüm tedbirleri aldık. Bütün sürücülerimizden kurallara uyarak, yolculuklarını sağlıklı bir şekilde tamamlamalarını istiyoruz." Şeklinde konuştu.

İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen'in de yer aldığı programda Vali H. Mete Buhara, araçlardaki vatandaşların ve personelin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

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Bayram öncesi yollarda denetim artırıldı
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