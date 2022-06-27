Bayram tatili 9 gün mü, ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne kadar olacak 2022? Kabine Toplantısı kararları

Bayram tatili açıklaması için dikkatler Kabine Toplantısında! Tatillerini 9 gün değerlendirmek için plan yapmayı bekleyen çalışanlar yanıt arıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor? Plan yapmak için gün sayan vatandaşlar tatilin uzamaması durumunda yıllık izinlerine başvuracak. Kabine açıklamaları sonrası soruluyor: Bayram tatili 9 gün oldu mu, ne kadar sürecek? İşte kurban bayramı tatili 2022 son durum…
BU YIL KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihine tekabül ediyor. 4 gün süren bayramın son günü ise 12 Temmuz'a denk geliyor.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
2022 yılında Kurban Bayramı arifesine denk gelen 8 Temmuz Cuma günü yarım gün 9, 10, 11 ve 12 Temmuz günleri ise tam gün resmi tatil olacak. Kurban Bayramı tatili toplamda 4,5 gün olacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU, UZATILDI MI?
9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı tatili 12 Temmuz günü sona eriyor. Kurban Bayramı tatilinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili ile birleştirilmesi ile tatilin 9 gün olabilme ihtimali bulunuyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kurban Bayramı'nın normal şartlarda 4 gün olarak idrak edilmesine karşın Arefe gününün 8 Temmuz'a denk gelmesi ve bayramın son günü ile yine resmi tatil olan 15 temmuz arasında sadece 2 günün olması gözleri 9 günlük tatil ihtimaline çevirdi. 13 ve 14 temmuz tarihlerinde memurların idari izinli olmasına yönelik bir karar çıkarsa bayram izni 9 güne çıkarılmış olacak.
Bu noktada gözler Kabine Toplantısında! Açıklama geldiğinde haberimizde olacak.