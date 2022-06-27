Bayram tatili 9 gün mü, ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne kadar olacak 2022? Kabine Toplantısı kararları

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU, UZATILDI MI?

9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı tatili 12 Temmuz günü sona eriyor. Kurban Bayramı tatilinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili ile birleştirilmesi ile tatilin 9 gün olabilme ihtimali bulunuyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kurban Bayramı'nın normal şartlarda 4 gün olarak idrak edilmesine karşın Arefe gününün 8 Temmuz'a denk gelmesi ve bayramın son günü ile yine resmi tatil olan 15 temmuz arasında sadece 2 günün olması gözleri 9 günlük tatil ihtimaline çevirdi. 13 ve 14 temmuz tarihlerinde memurların idari izinli olmasına yönelik bir karar çıkarsa bayram izni 9 güne çıkarılmış olacak.

Bu noktada gözler Kabine Toplantısında! Açıklama geldiğinde haberimizde olacak.