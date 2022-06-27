Haberler Yaşam Haberleri Bayram tatili 9 gün mü, ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne kadar olacak 2022? Kabine Toplantısı kararları
Giriş Tarihi: 27.6.2022 08:29

Bayram tatili 9 gün mü, ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne kadar olacak 2022? Kabine Toplantısı kararları

Bayram tatili 9 gün mü, ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne kadar olacak 2022? Kabine Toplantısı kararları

Kurban Bayramı tatili 2022 için geri sayım başladı. Geçtiğimiz bayram hafta sonu ile birleştirilmeyen bayram tatili için Kabine Toplantısı kararı bekleniyor. Bu noktada “Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne kadar olacak?” soruları yanıt arıyor. 9 güne uzama ihtimali bulunan tatil için Diyanet dini günler takvimi ile birlikte Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı’ndan gelecek bayram tatili açıklaması bekleniyor. Peki, bayram tatili 9 gün olacak mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte kurban bayramı tatili başlangıç ve bitiş tarihleri…

Bayram tatili açıklaması için dikkatler Kabine Toplantısında! Tatillerini 9 gün değerlendirmek için plan yapmayı bekleyen çalışanlar yanıt arıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor? Plan yapmak için gün sayan vatandaşlar tatilin uzamaması durumunda yıllık izinlerine başvuracak. Kabine açıklamaları sonrası soruluyor: Bayram tatili 9 gün oldu mu, ne kadar sürecek? İşte kurban bayramı tatili 2022 son durum…

BU YIL KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihine tekabül ediyor. 4 gün süren bayramın son günü ise 12 Temmuz'a denk geliyor.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2022 yılında Kurban Bayramı arifesine denk gelen 8 Temmuz Cuma günü yarım gün 9, 10, 11 ve 12 Temmuz günleri ise tam gün resmi tatil olacak. Kurban Bayramı tatili toplamda 4,5 gün olacak.

2022 KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU, UZATILDI MI?

9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı tatili 12 Temmuz günü sona eriyor. Kurban Bayramı tatilinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili ile birleştirilmesi ile tatilin 9 gün olabilme ihtimali bulunuyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kurban Bayramı'nın normal şartlarda 4 gün olarak idrak edilmesine karşın Arefe gününün 8 Temmuz'a denk gelmesi ve bayramın son günü ile yine resmi tatil olan 15 temmuz arasında sadece 2 günün olması gözleri 9 günlük tatil ihtimaline çevirdi. 13 ve 14 temmuz tarihlerinde memurların idari izinli olmasına yönelik bir karar çıkarsa bayram izni 9 güne çıkarılmış olacak.

Bu noktada gözler Kabine Toplantısında! Açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

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Bayram tatili 9 gün mü, ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne kadar olacak 2022? Kabine Toplantısı kararları
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