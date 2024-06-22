Bayram tatili dönüşü havadan helikopterli denetim yapıldı

İstanbul'da 9 günlük bayram tatilinin ardından il dışına çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Polis ekipleri ise İstanbul'a dönüş yolcuğunu helikopterle havadan denetledi. Atatürk Havalimanı'ndan kalkan helikopter Basın Ekspres yolu ve Mahmutbey gişelerinde trafik denetimlerine başladı.

TEM otoyolundan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve Çamlıca gişelere kadar denetim sürdü. Ekipler, trafiğin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere, il genelinde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler polis helikopteriyle tespit edildi ardından da trafik ekiplerine bildirildi. Denetimlerde Edirne ve Ankara tarafından İstanbul yönünde trafiğin daha yoğun olduğu görüldü. Çamlıca gişeleri İstanbul istikametinde ise araç trafiğinin kısmen yoğun olduğu görüldü.