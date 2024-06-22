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Giriş Tarihi: 22.6.2024 12:37 Son Güncelleme: 22.6.2024 12:48

Bayram tatili dönüşü havadan helikopterli denetim yapıldı

İstanbul’da Kurban Bayramı tatili için İstanbul dışına çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başlarken İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri helikopterle denetim yaptı. Mahmutbey gişelerden Çamlıca gişelere kadar helikopterle yapılan denetimlerde İstanbul istikametinde kısmi araç yoğunluğunun olduğu görüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bayram tatili dönüşü havadan helikopterli denetim yapıldı

İstanbul'da 9 günlük bayram tatilinin ardından il dışına çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Polis ekipleri ise İstanbul'a dönüş yolcuğunu helikopterle havadan denetledi. Atatürk Havalimanı'ndan kalkan helikopter Basın Ekspres yolu ve Mahmutbey gişelerinde trafik denetimlerine başladı.

TEM otoyolundan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve Çamlıca gişelere kadar denetim sürdü. Ekipler, trafiğin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere, il genelinde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler polis helikopteriyle tespit edildi ardından da trafik ekiplerine bildirildi. Denetimlerde Edirne ve Ankara tarafından İstanbul yönünde trafiğin daha yoğun olduğu görüldü. Çamlıca gişeleri İstanbul istikametinde ise araç trafiğinin kısmen yoğun olduğu görüldü.

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Bayram tatili dönüşü havadan helikopterli denetim yapıldı
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