Bayram tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, ayın kaçında ve 15 Temmuz’la birleşti mi?

Kurban Bayramı tatili ne zaman ve kaç gün olacak sorusu milyonların gündemini meşgul ediyor. Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin son durum merak konusu olurken, 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, bu yıl bayram tatili kaç gün olacak gibi sorular yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2022 Dini Günler Takvimi ile bu sorular yanıt buldu. Peki bayram tatili kaç gün, 15 Temmuz'la birleşti mi ve uzatıldı mı? İşte bunun gibi bilinmezlerin yanıtı ve Kurban Bayramı tarihleri…
BU YIL KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihine tekabül ediyor. 4 gün süren bayramın son günü ise 12 Temmuz'a denk geliyor.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
2022 yılında Kurban Bayramı arifesine denk gelen 8 Temmuz Cuma günü yarım gün 9, 10, 11 ve 12 Temmuz günleri ise tam gün resmi tatil olacak. Kurban Bayramı tatili toplamda 4,5 gün olacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU, UZATILDI MI?
9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı tatili 12 Temmuz günü sona eriyor. Kurban Bayramı tatilinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili ile birleştirilmesi ile tatilin 9 gün olabilme ihtimali bulunuyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacak.