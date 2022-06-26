Bayram tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, ayın kaçında ve 15 Temmuz’la birleşti mi?

Kurban Bayramı tatili ne zaman ve kaç gün olacak sorusu milyonların gündemini meşgul ediyor. Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin son durum merak konusu olurken, 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, bu yıl bayram tatili kaç gün olacak gibi sorular yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2022 Dini Günler Takvimi ile bu sorular yanıt buldu. Peki bayram tatili kaç gün, 15 Temmuz'la birleşti mi ve uzatıldı mı? İşte bunun gibi bilinmezlerin yanıtı ve Kurban Bayramı tarihleri…