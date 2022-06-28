İslam aleminin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başlarken bayram tatili hazırlıkları sürüyor. Milyonlarca kişinin merakla beklediği Kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmadığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası yanıt buldu. Diyanet'in dini günler takviminde yer alan bilgiye göre, Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz'a denk geliyor. Peki Bayram tatili kaç gün oldu? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü oldu, 13-14 Temmuz birleşti mi? İşte bayram tatili günleri 2022
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 9 Temmuz 2021'e 4. günü ise 12 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor.
8 Temmuz (Cuma) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil oldu. Hafta sonlarının da dahil olmasıyla Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 18 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.
İslam alemi kurban bayramı tatili araştırmalara başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre arefe günü bu yıl 8Temmuz'a denk geliyor. Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil olurken bayram tatili tarihleri şöyle;
Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz'da idrak edilecek.
Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.
Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.
Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayram aynı tarihlere tekabül eder.