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Giriş Tarihi: 24.6.2023 13:25 Son Güncelleme: 24.6.2023 14:29

Bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da Kurban Bayramı tatiline gidenlerin içerisinde bulunduğu otomobilin bariyerlere çarpmasıyla 1 çocuk öldü, 5 kişide yaralandı.

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul'dan Diyarbakır'a bayram tatiline giden Lütfü Kesik (30) idaresindeki otomobil, Aksaray-Adana karayolunun 17. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Kesik ile otomobildeki eşi Hüsra, 2 yaşındaki kızı Asel, oğulları Ömer Asaf (7) ve Hızır Ali Kesik (5) ile baldızı Miray Bakı (30) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan minik Asel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan Hüsra Kesik'in de 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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Bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı
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