Bayram tatilinde Kapadokya’ya turist akını

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerleri 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde turist akınına uğradı. Peribacaları, sıcak hava balonları, vadileri ve kayadan oyma otelleri ile ünlü Kapadokya'yı bayram tatilinde 182 bin 608 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Hacıbektaş Veli Müzesi 46 bin 500 kişi ile en çok ziyaret edilen yer oldu. Zelve Ören Yeri 38 bin 718 kişi ile ikinci Göreme Açık Hava Müzesi ise 36 bin 204 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

Bayram tatilindeki yoğunluktan turizmciler de mutlu oldu.Sıcak hava balonlarının yoğun ilgi gördüğü tatil döneminde at ve ATV turları da en çok tercih edilen aktiviteler arasında yer aldı. ATV kiralayan firma işletmecisi Nuran Aktaş, bayram tatilini yoğun geçirdiklerini söyledi. Gurbetçi vatandaşların da bölgede yoğunluk oluşturduğunu belirten Aktaş, yerli ve yabancı turistlerin gün batımı turlarına büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da turizmcinin bayram tatlinden memnun olduğunu söyledi. Sezon nedeniyle deniz tatilini tercih edenlerin yoğun olduğunu aktaran Durmaz, Kapadokya'da da tatilin verimli geçtiğini aktardı.

Durmaz, önümüzdeki aylarda turist sayısının daha da artacağını ifade etti.