Bayram ziyareti dönüşü kaza: 1 ölü 4 yaralı

Adana'da 54 yaşındaki Ali Çetiner, bayram ziyaretinden döndüğü sırada kullandığı otomobilinin hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaşamın yitirdi.

BAYRAM DÖNÜŞÜ

Kaza, saat 12.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi Kılıçlı mevkiinde meydana geldi. Bayram ziyareti için gittiği akrabalarının yanından otomobiliyle dönen Ali Çetiner (54), karşı yönden manevra yapmaya hazırlanan hafif ticari araç ile çarpıştı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç kontrolden çıkıp, şarampole düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEDE

İtfaiye ekibi, otomobilde sıkışan Çetiner'i çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Yapılan kontrolde Çetiner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçtaki 4 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza haberini alan Çetiner'in yakınları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Çetiner'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.