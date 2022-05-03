Bayram ziyareti yolunda kaza; 8 yaşındaki Erva öldü, 5 yaralı

İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yuvarlanmaması için halatla bağlanan kamyonetten savrulan Erva Çağlayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücü Mehmet Aşkar ve eşi Hanife Aşkar (49), kızı Ayşe Aşkar (17), kardeşi Yasemin Çağlayan (38), yeğeni Zeynep Aşkar (5) yaralandı.