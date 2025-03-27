Bayrama parasız girmek istemiyoruz dediler iş bıraktılar! Buca Belediyesinde maaş isyanı

Piyasaya yüklü miktarda borcu bulunan CHP'li Buca Belediyesi, yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı öncesi yüzlerce çalışanını mağdur etti. Ayın 15'inde yatması gereken maaşlar üzerinden 12 gün geçmesine rağmen yatmayınca belediyeye bağlı Buca Mar Şirketinde görev yapan 1667 işçi mağdur oldu.

'MAAŞLARI YARIM YATIRALIM' TEKLİFİ KABUL GÖRMEDİ

Buca Belediyesinin maaşların yarısını yatıralım teklifi de kabul görmeyince belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu şube iş bırakma kararı aldı.

İŞÇİLER İŞ BIRAKTI

Sabah erken saatlerden itibaren temizlik işleri park bahçeler ve merkez binada görev yapan sendika üyesi personel işbaşı yapmadı. Belediyede örgütlü sendika, üyelerine gönderdiği bilgilendirme mesajında işçi maaşları ile birlikte geriye dönük olarak tüm alacaklar yatana kadar işbaşı yapmayacaklarını açıkladı. Edinilen bilgiye göre Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın iş bırakan işçilere 'Maaşları 28 Mart Cuma günü hesaplara yatıracağız' şeklindeki açıklaması da fayda etmedi.

ARTIK YETER

SABAH'ın konuştuğu işçiler, "Ayın 15'inde yatması gereken maaşlar aradan 12 gün geçmesine rağmen yatmadı. Bu da yetmezmiş gibi belediye yönetimi ödeme takvimi konusunda inandırıcı bir açıklamada bulunmadı. İçeride maaş, yemek kartı ve diğer sosyal haklarla birlikte kişi başı yaklaşık 240 bin lira alacak birikti. Önümüz Ramazan Bayramı. Kredi kartlarına yüklene yüklene bi hal olduk. Birçok arkadaşımız ev kirasını, biriken kredi kartı borç unu ödeyemediği için zor durumda kaldı. Şurada bayrama sayılı gün kaldı. Çoluğumuza, çocuğumuza bırakın bayramlık almayı cebine harçlık bile koyamaz duruma geldik. Artık yeter. Belediyenin bu gün içinde bulunduğu kötü durumun sorumlusu biz değiliz. Bizde ailelerimizle birlikte insanca yaşamak, maaşımızı ve sosyal haklarımızı tam ve zamanında almak istiyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı." Diye konuştu.

BAYRAMA PARASIZ GİRMEK İSTEMİYORUZ

Öte yandan işçilerin örgütlü olduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube'den üyelerine durum hakkında SMS mesajı ile bilgi verildi. Üyelere atılan SMS mesajında; "Değerli Buca Belediyesi Emekçileri, Bugün yapmış olduğumuz görüşme neticesinde, maaşlarımızın yarım şekilde yatırılabileceğini, gıda kartlarımız ve geriye dönük ödemelerimizin ileri bir tarihte ödenebileceğini öğrenmiş bulunmaktayız. Geçim derdimize kulak tıkanıyor... Aylardır emeğimizin karşılığını alamıyoruz! Geriye dönük alacaklarımız, maaşlarımız ve gıda kartlarımız ödenmiyor. Buca Belediyesi yönetimi, işçinin alın terini hiçe sayarak bizleri oyalıyor, geçim derdimize kulak tıkıyor. Bizleri aylarca bekleten, açlığa ve sefalete mahkûm eden bu anlayışı kabul etmiyoruz! Bayrama parasız girmek istemiyoruz... Buca Belediyesi yönetimi işçisine sahip çıkmak zorundadır! Belediye başkanına ve yöneticilere sesleniyoruz: Bizler, ailelerimizin geleceği için, insanca yaşayabileceğimiz bir ücret için mücadele ediyoruz. Ramazanı sıkıntılarla geçirdiğimiz yetmezmiş gibi, bayrama da parasız girmek istemiyoruz ! Artık yeter! İş bırakıyoruz... Artık yeter! Biz işçiler, emeğimizin karşılığını alana kadar, geriye dönük ödemelerimiz eksiksiz yatırılana kadar, maaşlarımız ve gıda kartlarımız tam olarak verilene kadar yarın sabah itibariyle iş bırakıyoruz ! Tüm temsilci arkadaşlarımız şantiyelere ve birimlere gelecektir. Temsilci arkadaşlarımız dışında kulaktan dolma bilgilerle, bilgi kirliliğine sebep olmayalım." Ifadelerine yer verildi. İş bırakma eylemi nedeniyle ilçe genelindeki çöpler toplanmadı, park bahçelerin bakım ve temizlik çalışmaları yapılmadı.