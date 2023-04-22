Bayrama yeni konutlarında girdiler

Elazığ'da 1 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle anahtarlarını teslim alan hak sahibi vatandaşlar, Ramazan Bayramına yeni yuvalarında girmenin mutluluğunu yaşıyor. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek memnuniyetlerini ifade ettiler.

Hak sahiplerinden Mahmut Çimtay, "1 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın Elazığ'a teşrifi ile toplu açılış ve anahtar teslimatı yapıldı. Onun içinde ben de vardım. Gerçekten cumhurbaşkanımız bayrama 3 hafta kala bize çifte bayramı yaşattı. Gerçekten evler dört dörtlük evler. Birkaç tane deprem ve artçıları oldu, hiç hissedilmedi. Cenab-ı Allah Sayın Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Hani bazıları diyor ya biz gelirsek evleri bedava vereceğiz, gelsin yapsın da para ile versin bedava istemiyoruz. Büyük bir felaket yaşadık, büyük bir deprem yaşadık. 11 ilimizi kapsayan çok kötü bir depremdi ama Cumhurbaşkanımız Ramazan Bayramında bize iki bayramı birden yaşatmayı nasip etti, çok memnunuz. Ailemle birlikte güzel ve nice bayramlar geçirmek inşallah bize nasip olur" dedi.

İKİ BAYRAMI BİRNDEN YAŞADILAR

Hak sahiplerinden Oğuzhan Demirelli ise, "Cumhurbaşkanımızın Elazığ'a teşrifleri ile kendisinden anahtar teslimi aldık. Evlerimizden çok memnunuz. Allah kendisinden razı olsun, bize iki bayramı birden yaşattı Sayın Cumhurbaşkanımız. Kendi evimizde oturuyoruz, kira derdinden kurtulduk. Yani bu imkanlarda ev almak sıkıntı, zor bir durum, Allah kendisinden razı olsun. Sağlam güzel evlerimiz var teşekkür ediyoruz kendisine, Allah ondan razı olsun. Buradan herkesin bayramını kutluyoruz, bu evde nice bayramlar geçirmek nasip olur inşallah" diye konuştu.





"ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Hak sahiplerinden Gülşah Demirelli de, "İki çocuk annesiyim. Sağlık personeliyim. Çok istiyordum bir evimin olmasını. Maddi imkanlarımız olmadığından dolayı, ev fiyatları da yüksek olduğundan dolayı ev almamız imkansızdı. 1 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımız evlerimizi teslim etti. Rabbim Cumhurbaşkanımızın başımızdan eksikliğini göstermesin. Anahtar tesliminde de tanışma imkanımız oldu. Aynı karede olma imkanım oldu. Gözlerinde devlet ışığı var ya, biz o ışığı aydınlatmak yakmak zorundayız. Bunca hizmete sessiz kalamayız. Ailecek çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle güzel bir bayram yaşattı. Hem duacısıyız hem de destekçisiyiz. Ramazan Bayramını, kendi evimde geçirmenin verdiği mutluluğu ve huzuru anlatamam. Evim ferah, güzel, her tarafı yapılı. Kışın gayet güzel sıcak, hava almıyor, pencereleri sağlam, duvarları sağlam. Geçen gece saat 2'de deprem oldu ve ben korkmadım gerçekten, çocuklarımı alıp dışarıya kaçma ihtiyacı bile duymadım. Dedim ki devletim sağlam güzel bir ev yapmış. Allah tekrardan razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlıklı hayırlı uzun ömürler versin" dedi.