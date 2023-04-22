Bayramda acı haber… Motosiklet gezisi anne-kızı ayırdı

Antalya'nın Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Bayramın 1'nci günü bir restoran zincirinde müdür olarak görev yapan Merve Ayrıcal, aşcı olan annesi Nimet Ayrıcal ile birlikte motosiklet ile gezintiye çıktı. Motosiklet seyir halinde iken cip çarptı. Çarpmanın etkisi ile anne kız yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı anne ve kızını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen anne Nimet Ayrıcal'a hayatını kaybetti. Belinde ve kolunda kırıklar olan Merve Ayrıcal ise ameliyata alındı. Annenin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EŞİM ÇOK İYİ BİR İNSANDI

Kazayı öğrenen Nimet Ayrıcal'ın eşi ve akrabaları Adli Tıp Kurumu'na koştu. Eşinin kaybetmenin acısını yaşayan Bekir Ayrıcal,"Kızım motosiklet ile beni de gezmeye çağırdı. Çok yorgun olduğumu söyledim. Onlar gezmeye çıktı. Eşim kazadan 2 saat önce Atatürk parkı Çam Piramitte çektiği fotoğrafı bana attı. Biz kızımın okulu nedeni Marmaris'ten Antalya'ya 1.5 yıl taşındık. Ancak buranın trafiği çok kötü. Kızımla konuştum. Eşimin ölümüne kızımın yaralanmasına neden olan sürücü çok süratli imiş. İşin peşini bırakmayacağım. Üniversitede okuyan diğer kızım Tuğba kazaya inanmak istemedi. Yıkıldık, Allah kimseye böyle bir acı tattırmasın" dedi.

Mine Ayrıcal'ın yurtdışında yaşayan yakınlarının Türkiye'ye gelmesinin ardından cenazenin Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Aşağıpirbeyli köyü mezarlığında toprağa verileceği kaydedildi.