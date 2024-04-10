Bayramda adliyeler açık mı, kapalı mı? 10, 11, 12 Nisan Ramazan Bayramı’nda adliyeler tatil mi?

Bayramda adliyeler açık mı, kapalı mı sorusuyla Ramazan Bayramı adliye çalışma durumunu araştıran vatandaşlar resmi tatil açıklamalarına ilişkin detayları inceliyor. Devam eden bir davası bulunan veya hizmet almak isteyen vatandaşlar bağlı olduğu adliyelerin çalışma saatlerini merak ediyor. İşte, 10, 11, 12 Nisan Ramazan Bayramı'nda adliyeler tatil mi sorusunun yanıtı…

BAYRAMDA ADLİYELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe, 12 Nisan Cuma gününe denk geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bayram tatili 9 gün olmuştu. 8 Nisan 2024 Pazartesi günü adliyeler ve vergi daireleri hizmet verdi. Adliyeler ve vergi dairelerinin resmi tatili 9 Nisan arefe gününde öğleden sonra başladı.

Adliyelerde bayram tatili sonrası mesai 15 Nisan Pazartesi günü başlayacak.