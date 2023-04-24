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Giriş Tarihi: 24.4.2023 17:28 Son Güncelleme: 24.4.2023 18:27

Bayramda arıza yapan İETT otobüsü 4 gün yolun ortasına terkedildi

İstanbul’da CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İETT otobüsleri sürekli arızalanmalarıyla gündeme gelirken bu defa Ramazan Bayramı'nın birinci günü arızalanan İETT otobüsü, arızalandığı yerde terkedilip günlerce yerinden kaldırılmadı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bayramda arıza yapan İETT otobüsü 4 gün yolun ortasına terkedildi

İstanbul'da bozulan otobüs manzaraları sık sık yaşanırken Ramazan Bayramı'nda vatandaşları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Ramazanın ilk günü Halıcıoğlu Haliç Köprü bağlantı yolunda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi durağına 20 metre kala İETT otobüsü arıza yaptı.

Yolcuları indirildikten sonra 34 HO 2114 plakalı A-1878 numaralı İETT otobüsü olduğu yerde arıza ekibinin tatilde olması nedeniyle kilitlenerek terk edildi. Ramazan Bayramı boyunca hiçbir yetkili gelip arızalanan İETT otobüsü ile ilgilenmedi.

Durağa yakın terkedilen otobüsün yola terkedilmesi ve ilgilenmemesi vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Otobüsün fotoğrafını çekip bayramın dört günü takip eden vatandaşlar sosyal medya hesabından İETT yetkililerine isyan ettiler. Bir otobüsün arızalandıktan sonra kendi kaderine terk edilmesi ve vatandaşların ulaşım haklarının aksatılmasının belediyecilik olmadığını yetkililerin bu duyarsızlığından dolayı vatandaşlara hesap vermesi gerektiğini söylediler.

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Bayramda arıza yapan İETT otobüsü 4 gün yolun ortasına terkedildi
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