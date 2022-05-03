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Giriş Tarihi: 3.5.2022

Bayramda baba katili oldu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bayramda baba katili oldu
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 16 yaşındaki çocuk babasını kafasına balyozla vurarak öldürdü. Olay, dün öğleden sonra Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal Karaca Mahallesi'ndeki evlerinde Mehmet A., eşi H.A ile tartışmaya başladı. Dışarıdan eve gelen çiftin 16 yaşındaki oğlu K.A. da tartışmaya dahil oldu. K.A. daha sonra babasının kafasına balyozla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. K.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Bayramda baba katili oldu
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