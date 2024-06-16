Bayramda camiler dolup taştı! Camii çıkışında ABD ve İsrail kuklası temsili şeytan diye taşlandı

Bayram namazını Eyüpsultan Camii , Sultanahmet Çamlıca Camii ve Ayasofya-ı Kebir Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar erken saatlerde camiye akın etti. Caminin içerisinde namaz vaktinden önce dolarken, bazı vatandaşlar namazlarını avluda kıldı. Kadınlar da camide kendilerine ayrılan alanda namazlarını kıldı. Namaz sonrası İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze ve tüm İslam alemi için dualar edildi.

AYASOFYA CAMİİ DOLDU TAŞTI

Kurban Bayramı'nın idrak edildiği İstanbul'da tarihi camiler genci ve yaşlısıyla vatandaşlar, bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camileri doldurdu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi de erken saatlerde namazı kılmak isteyen vatandaşlar tarafından dolduruldu.

Kurban Bayramı namazının ardından caminin avlusunda ve bahçesinde bir araya gelen cemaat bayramlaştı.

Camii çıkışında vatandaşlar kurban bayramının tüm Müslüman alemine mübarek olmasını İsrail'in Gazze'de yaşattıklarının insanların vicdanlarını yaraladığını, ölüm bombaları altında bayram yapamayan Filistinlilerin de özgürlüğüne kavuşması için dua ettiklerini söylediler.

CAMİİ ÇIKIŞINDA ABD VE İSRAİL KUKLASI ŞEYTAN DİYE TAŞLANDI

Bayram namazı sonrasında Bahçelievler Üçevler Camii önünde toplanan bir grup vatandaş üzerinde "Büyük şeytan Amerika ve yavru şeytan İsrail'i temsili olarak taşlıyoruz ' pankartı önüne üzerinde ABD ve İsrail bayraklarının bulunduğu kuklayı taşladı. Şeytan taşlama eylemine en fazla çocuklar destek verdiler.