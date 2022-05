Bayramda can kaybı yüzde 61 azaldı

Ramazan Bayramı tatilinde, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın aldığı önlemler sayesinde ölümlü trafik kazaları ve can kaybı sayısı önemli oranda azaldı. Bayram tatili süresince toplam 110 bin trafik ekibi, 208 bin 900 personelle görev başındaydı. Yoğun tedbirler ve "Bayramınız kemerli olsun" kampanyası sonuç verdi. Bayramı tatilinde 18 ilde meydana gelen 27 ölümlü trafik kazasında 30 can kaybı yaşandı. Son 10 yılda, tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramı tatilleriyle kıyaslandığında bu yıl, kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 55, kazalara bağlı can kaybı sayısında yüzde 61, yaralı sayısında ise yüzde 47 azalış görüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yayınladığı mesajda, tablodaki olumlu gelişmeye dikkat çekerek "Yine de hafta sonuna kadar denetim için yollardayız. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayramınız kemerli olsun" dedi.Bu arada Soylu, göçmenler konusunda sosyal medyada yayılan yalan ve dezenformasyon amaçlı görüntülere de tepki gösterdi. "Provokasyonların sebebi 2023 seçimleridir" diyen Soylu, şunları kaydetti: "Biz kime istila ettireceğiz bu memleketi? PYD yapmaya çalıştı, yapamadı. Kılıçdaroğlu'nun arkadaşları yapmaya çalıştı, yapamadı. Bunu yapmak mümkün mü? Bu dezenformasyonlardan bıktık. Ümit Özdağ'ın yaptığı Soros taktiğidir."