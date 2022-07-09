Haberler Yaşam Haberleri Bayramda cezaevi açık görüş var mı, ne zaman yapılacak? 2022 Kurban Bayramı’nda cezaevi açık görüş tarihleri
Giriş Tarihi: 9.7.2022 08:54 Son Güncelleme: 9.7.2022 08:55

Bayramda cezaevi açık görüş var mı, ne zaman yapılacak? 2022 Kurban Bayramı’nda cezaevi açık görüş tarihleri

Son dakika bayramda cezaevlerinde açık görüş genelgesi Adalet Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bu noktada hükümlüler ve aileleri görüş tarihleri konusunda araştırmalara başladı. Genelgenin ardından “bayramda cezaevlerinde açık görüş var mı” sorusu yanıt bulmuş oldu. Bayramda cezaevi görüşleri için tarih aralığı netleşti. Peki, 2022 Kurban Bayramı'nda hangi tarihlerde cezaevlerinde açık görüş yapılacak?

Bayramda cezaevi açık görüş var mı, ne zaman yapılacak? 2022 Kurban Bayramı’nda cezaevi açık görüş tarihleri

Kurban Bayramında cezaevlerinde açık görüş genelgesi yayımlandı. Adalet Bakanlığı ile belli olan görüş günleri kapsamında hükümlülerin aileleri ziyaret gerçekleştirebilecek. Arefe günü yaklaşmışken ziyaretlerini planlayan vatandaşlar bayramda cezaevi görüşleri için son bilgileri aldı. Peki, Kurban Bayramı'nda hangi tarihlerde cezaevlerinde açık görüş yapılacak? İşte detaylar…

BAYRAMDA AÇIK GÖRÜŞ TARİHLERİ NELER?

Adalet Bakanlığı Kurban Bayramı'nda açık görüş yapılmasına yönelik genelgeyi kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre Kurban Bayramı'nda 11-15 Temmuz tarihleri arasında cezaevlerinde açık görüş yapılabilecek.

KURBAN BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞ DETAYLARI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

Genelgeye göre, açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacak. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.

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Bayramda cezaevi açık görüş var mı, ne zaman yapılacak? 2022 Kurban Bayramı’nda cezaevi açık görüş tarihleri
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