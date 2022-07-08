Türkiye'deki binlerce mahkum ve mahkum yakını bayramda cezaevi görüşü var mı, Kurban Bayramı'nda cezaevi açık görüşü ne zaman, hangi günler ve saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hüküm özlü ve tutuklular için de bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.
Adalet Bakanlığı Kurban Bayramı'nda açık görüş yapılmasına yönelik genelgeyi kamuoyu ile paylaştı.
Buna göre Kurban Bayramı'nda 11-15 Temmuz tarihleri arasında cezaevlerinde açık görüş yapılabilecek.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.
Genelgeye göre, açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacak. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.