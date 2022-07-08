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Giriş Tarihi: 8.7.2022 12:50

Bayramda cezaevi görüşü var mı? Kurban Bayramı’nda cezaevi açık görüşü ne zaman, hangi günler ve saat kaçta?

Kurban Bayramı’nda cezaevinde açık görüşünün olup olmadığı binlerce mahkum yakını tarafından araştırılıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla 2022 Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Gönderilen genelge sonrası ‘’Cezaevi bayram açık görüşü ne zaman, hangi günlerde ve saat kaçta?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Peki Bayramda cezaevi görüşü var mı, cezaevi açık görüşü ne zaman, hangi günler ve saat kaçta? İşte yanıtı

Bayramda cezaevi görüşü var mı? Kurban Bayramı’nda cezaevi açık görüşü ne zaman, hangi günler ve saat kaçta?

Türkiye'deki binlerce mahkum ve mahkum yakını bayramda cezaevi görüşü var mı, Kurban Bayramı'nda cezaevi açık görüşü ne zaman, hangi günler ve saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hüküm özlü ve tutuklular için de bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.

KURBAN BAYRAMI CEZAEVİ AÇIK GÖRÜŞLERİ GÜNLERİ 2022

Adalet Bakanlığı Kurban Bayramı'nda açık görüş yapılmasına yönelik genelgeyi kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre Kurban Bayramı'nda 11-15 Temmuz tarihleri arasında cezaevlerinde açık görüş yapılabilecek.

BAYRAMDA CEZAEVİ AÇIK GÖRÜŞLERİ SAAT KAÇTA?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

Genelgeye göre, açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacak. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.

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Bayramda cezaevi görüşü var mı? Kurban Bayramı’nda cezaevi açık görüşü ne zaman, hangi günler ve saat kaçta?
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