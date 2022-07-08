Türkiye'deki binlerce mahkum ve mahkum yakını bayramda cezaevi görüşü var mı, Kurban Bayramı'nda cezaevi açık görüşü ne zaman, hangi günler ve saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hüküm özlü ve tutuklular için de bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.