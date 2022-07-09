Bayramda çoluk çocuk Darülaceze’deki yaşlıların yanına koştu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Darülaceze'de saat 10.30'da bayramlaşma programı yapıldı. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze'deki bakım ve yaşamın dünyanın hiçbir yerinde olmayan standartlarda olduğunu söyledi.
Programa Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ÇOLUK ÇOCUK DARÜLACEZEDEKİ YAŞLILARI BAYRAMDA YALNIZ BIRAKMADI
Kimsesi olmayan yaşlıların bakıldığı Darülaceze bu Kurban Bayramı'nda da vatandaşların akınına uğradı. Çoluk çocuğunu yanına alan vatandaşlar Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek ellerini öpüp bayramlarını kutladılar. Onlara şeker ve çukulata getirip hoşça vakit geçirdiler.
Şişli Toplum Destekli Polisler de Darülaceze'deki yaşlıları bu bayram yalnız bırakmadı. Ellerine çikolata kutusunu alarak yaşlılara ikram edip ellerini öperek bayramlarını kutladılar.