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Giriş Tarihi: 9.7.2022 16:07 Son Güncelleme: 9.7.2022 17:16

Bayramda çoluk çocuk Darülaceze'deki yaşlıların yanına koştu

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Darülaceze'de bayramlaşma programı gerçekleşti. Bu özel günde yaşlıların bayramını kutlamak için Darülaceze'ye akın ettiler. Çocuklar ve büyükler yaşlıların bayramını kutlayarak ellerini öptüler.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Bayramda çoluk çocuk Darülaceze’deki yaşlıların yanına koştu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Darülaceze'de saat 10.30'da bayramlaşma programı yapıldı. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze'deki bakım ve yaşamın dünyanın hiçbir yerinde olmayan standartlarda olduğunu söyledi.

Programa Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇOLUK ÇOCUK DARÜLACEZEDEKİ YAŞLILARI BAYRAMDA YALNIZ BIRAKMADI

Kimsesi olmayan yaşlıların bakıldığı Darülaceze bu Kurban Bayramı'nda da vatandaşların akınına uğradı. Çoluk çocuğunu yanına alan vatandaşlar Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek ellerini öpüp bayramlarını kutladılar. Onlara şeker ve çukulata getirip hoşça vakit geçirdiler.

Şişli Toplum Destekli Polisler de Darülaceze'deki yaşlıları bu bayram yalnız bırakmadı. Ellerine çikolata kutusunu alarak yaşlılara ikram edip ellerini öperek bayramlarını kutladılar.

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Bayramda çoluk çocuk Darülaceze'deki yaşlıların yanına koştu
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