Bayramda dolu dolu mesai yaptılar! Bir dizi etkinlikle gönülleri fethettiler...

Şişli İlçesi'ne bağlı Okmeydanı Semti'nde bulunan Darülaceze Yaşlı Bakım Evi'nde kalan yaşlıların Ramazan Bayramları'nı kutlayan ve onlarla uzun uzun sohbet eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; Pandemi Dönemi'nde ziyarete kapanan ve iki yıl sonra ziyarete açılan Darülaceze sakinlerine hediyeler verdi ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Polislerin ellerini öptüğü ve ziyaretten memnuniyetlerini dile getiren Darülaceze sakinleri polislere çay ikram etti. Başta şehit aileleri ve Darülaceze sakinleri olmak üzere tüm programlarda ulaşılan vatandaşlar İstanbul Emniyeti'ne ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a teşekkür etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; halkın güvenliği için Ramazan Bayramı'nda mesai yapan meslektaşlarını da unutmadı. Karakollar ve uygulama noktaları ziyaret edildi ve polislere ikramda bulunularak Ramazan Bayramları kutlandı. Şehit ailelerine de bayram ziyaretleri düzenleyen Toplum Destekli Şube Müdürlüğü Polisleri: Mahmutbey Gişeleri'nde bayram trafiğinde kalan sürücülere de ikramlarda bulundu.