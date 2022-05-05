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Giriş Tarihi: 5.5.2022 16:40

Bayramda dolu dolu mesai yaptılar! Bir dizi etkinlikle gönülleri fethettiler...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bayramda dolu dolu mesai yaptılar! Bir dizi etkinlikle gönülleri fethettiler...

İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; bir dizi program ve etkinlik ile Ramazan Bayramı'nda özel bir mesai yaptı. Edirnekapı Polis Şehitliği'ni ve Darülaceze Yaşlı Bakım Evi'ni ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; parklarda da çocuklarla buluştu. Şehit aileleri ziyaret edildi. Ramazan Bayramları'nı kutladıkları binlerce kişiye şeker ve hediyeler ikram eden Toplum Destekli Şube Müdürlüğü Polisleri; karakol ziyaretleriyle Ramazan Bayramı'nda mesai yapan meslektaşlarını ve Ramazan Bayramı trafiğinde kalan sürücüleri de unutmadı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü; Ramazan Bayramı'nda bir dizi özel etkinlik ve program düzenledi. İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; Ramazan Bayramı süresince gün ve zaman mefhumu tanımaksızın dolu dolu mesai yaptı. Edirnekapı Polis Şehitliği'ni ziyaret eden İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; şehitliğe gelen şehit aileleri ile yakınlarına ve vatandaşlara gül suyu ikram ederek bayramlarını kutladı.

Ayrıca şehitlerin kabirleri gül suyu ile yıkandı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Emniyeti adına Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mahallesi Dostluk Parkı'nda ve Ümraniye İlçesi Çakmak Mahallesi Sevgi Parkı'nda çocuklara sürpriz bayram ziyaretleri gerçekleştirdi. Çocuklara şeker dağıtıldı ve hediyeler verildi.

Çocuklarla polis arasındaki bağ ve köprüleri sağlamlaştırmak ve çocukların bayramlarını kutlamak için gerçekleştirilen programda farkındalık oluşturmak için çocuklara emniyet kemeri aparatları, boyama kitapları ve boya kalemleri de hediye edildi.

İSTANBUL EMNİYETİ'NE TEŞEKKÜR ETTİLER

İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Darülaceze Yaşlı Bakım Evi'ne de özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Şişli İlçesi'ne bağlı Okmeydanı Semti'nde bulunan Darülaceze Yaşlı Bakım Evi'nde kalan yaşlıların Ramazan Bayramları'nı kutlayan ve onlarla uzun uzun sohbet eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; Pandemi Dönemi'nde ziyarete kapanan ve iki yıl sonra ziyarete açılan Darülaceze sakinlerine hediyeler verdi ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Polislerin ellerini öptüğü ve ziyaretten memnuniyetlerini dile getiren Darülaceze sakinleri polislere çay ikram etti. Başta şehit aileleri ve Darülaceze sakinleri olmak üzere tüm programlarda ulaşılan vatandaşlar İstanbul Emniyeti'ne ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a teşekkür etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; halkın güvenliği için Ramazan Bayramı'nda mesai yapan meslektaşlarını da unutmadı. Karakollar ve uygulama noktaları ziyaret edildi ve polislere ikramda bulunularak Ramazan Bayramları kutlandı. Şehit ailelerine de bayram ziyaretleri düzenleyen Toplum Destekli Şube Müdürlüğü Polisleri: Mahmutbey Gişeleri'nde bayram trafiğinde kalan sürücülere de ikramlarda bulundu.

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Bayramda dolu dolu mesai yaptılar! Bir dizi etkinlikle gönülleri fethettiler...
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