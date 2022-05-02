Haberler Yaşam Haberleri Bayramda en büyük acıyı yaşadılar! 2 yaşındaki çocukları feci şekilde hayatını kaybetti...
Giriş Tarihi: 2.5.2022 11:36

Bayramda en büyük acıyı yaşadılar! 2 yaşındaki çocukları feci şekilde hayatını kaybetti...

İHA
Bayramda en büyük acıyı yaşadılar! 2 yaşındaki çocukları feci şekilde hayatını kaybetti...

2 yaşındaki Kumsal Koncaer evlerinde oyun oynarken üzerine yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki 72 ekran televizyon düştü. Ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

Samsun'da üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Asacık ilçesi Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Kumsal Koncaer evlerinde oyun oynarken üzerine yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki 72 ekran televizyon düştü. Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kumsar Koncaer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Koncaer ailesi bayramda en büyük acıyı yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB'deki yasak aşk skandalında yeni gelişme! Eşinin kendisini amiri ile aldattığını ispat etmişti
Bombanın pimini çekti! 6’lı masayı çökerten itiraf
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan hayat pahalılığı ile mücadele mesajı: Bu kayıpların hepsini telafi edeceğiz
Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor paylaşımı tepki çekti! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..
Dolandırıcıların son kurbanı hakim oldu! Suç örgütü sert kayaya çarptı
Son dakika: Galatasaray, evinde şoku yaşadı! 5 gollü maçta Sivasspor geriden gelerek kazandı…
Selçuk Bayraktar paylaştı: Mini İHA’dan, Bayraktar Kızılelma'ya aile boyu bayramlaşma
Yabancı da üretim ve ihracata geliyor
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan Batı'ya Osman Kavala tepkisi: Arkasında kim var belli, argümanları ilginç
Avrupa "güneş" şampiyonu: Türkiye! Enerjide yenilenebilirin payı yüzde 54'e yükseldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayramda en büyük acıyı yaşadılar! 2 yaşındaki çocukları feci şekilde hayatını kaybetti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA