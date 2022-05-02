Bayramda en büyük acıyı yaşadılar! 2 yaşındaki çocukları feci şekilde hayatını kaybetti...

Samsun'da üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Asacık ilçesi Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Kumsal Koncaer evlerinde oyun oynarken üzerine yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki 72 ekran televizyon düştü. Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kumsar Koncaer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Koncaer ailesi bayramda en büyük acıyı yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.