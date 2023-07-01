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Giriş Tarihi: 1.7.2023 18:39 Son Güncelleme: 1.7.2023 18:45

Bayramda İETT otobüsleri vatandaşı çileden çıkardı

Soför kapıları açmayınca vatandaş İETT otobüsünü tekmeledi. Çağlayanda İETT otobüsü yolda arızalandı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bayramda İETT otobüsleri vatandaşı çileden çıkardı

Bayram süresinde Silivri -Avcılar Metrobüs arasında yolcu taşıyan 303 A hat numaralı İETT otobüsü E5'te Avcılar istikametinde ilerlediği sırada durakta durdu. Yoğunluktan dolayı kapıların açılmaması üzerine vatandaşlar kapıları tekmeleyip camlarını kırdı. Çağlayan'da ise İETT otobüsü arızalanarak yolda kaldı yolcular yürümek zorunda kaldı.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, şoför otobüs dolu olduğu için kapıları açmadı. Otobüsün içindeki bazı yolcular şoföre hareket etmesi gerektiğini söylerken, durakta bekleyen diğer yolcular ise, kapılar açılmadığı için otobüse saldırdı. Otobüsün kapılarına tekme attı; camlarını kırdı. Bu sırada içeride olan yolculardan bazıları paniğe kapılarak çığlık attı. Otobüs şoförü olay sonrası polisi arayarak şikayette bulundu. Otobüsün kapılarını tekmeleyenler ise, olay yerinden kaçtı. Otobüs içerisinde yaşananlar ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayram yoğunluğunu kaldıramayan bir İETT otobüsü ise öğle saatlerine doğru Çağlayan'da arızalanarak yolda kaldı yolcular yürümek zorunda kaldı. Arızası giderilemeyen İETT otobüsü başka bir araç tarafından garaja çekildi.

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Bayramda İETT otobüsleri vatandaşı çileden çıkardı
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