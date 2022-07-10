Bayramda marketler açık mı? 10 Temmuz ŞOK, A101, BİM açık mı, bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık?

Bayramda marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Bayram sofraları, misafir ziyaretleri ve benzeri ihtiyaçlar için market alışverişi yapmaya çıkan vatandaşlar; bayramda marketler açık mı sorusuyla güncel durumu inceliyor. Peki bugün ŞOK, A101, BİM açık mı, bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık? İşte 10 Temmuz Kurban Bayramı marketlerin çalışma saatleri.

BAYRAMDA BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? (10 TEMMUZ 2022)

Bayramda marketler açık mı sorusunun yanıtı ev alışverişine çıkacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda, zincir marketlerin bayram çalışma saatleri duyuruldu. A101, Şok, BİM gibi marketlerin çalışma durumu şu şekildedir;