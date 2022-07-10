Bayramda marketler açık mı? 10 Temmuz ŞOK, A101, BİM açık mı, bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık?

Bayramda marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Bayram sofraları, misafir ziyaretleri ve benzeri ihtiyaçlar için market alışverişi yapmaya çıkan vatandaşlar; bayramda marketler açık mı sorusuyla güncel durumu inceliyor. Peki bugün ŞOK, A101, BİM açık mı, bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık? İşte 10 Temmuz Kurban Bayramı marketlerin çalışma saatleri.
BAYRAMDA BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? (10 TEMMUZ 2022)
Bayramda marketler açık mı sorusunun yanıtı ev alışverişine çıkacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda, zincir marketlerin bayram çalışma saatleri duyuruldu. A101, Şok, BİM gibi marketlerin çalışma durumu şu şekildedir;
(Market çalışma saatleri şubeye göre değişiklik gösterebilir)
BAYRAMDA BİM AÇIK MI?
BİM marketin Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde kapalı olması beklenirken üçüncü ve dördüncü gününde aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor.
BAYRAMDA A101 AÇIK MI?
A101 marketin Kurban Bayramı'nın birinci gününde kapalı olacağı tahmin edilirken bayramın diğer günlerinde aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor.
BAYRAMDA ŞOK MARKET AÇIK MI?
ŞOK marketin Kurban Bayramı boyunca aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor
MİGROS KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI, KAPALI MI?
Migros marketlerinin Kurban Bayramı çalışma saatlerine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.
2022 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM çalışma saatleri: 09:00 - 21:00
A101 açılış kapanış saatleri: 09:00 - 21:00
ŞOK market çalışma saatleri: 09:00 - 21:00
Migros çalışma saatleri: 09:00 - 22:00
*Market çalışma saatleri şubeden şubeye göre farklılık gösterebilmektedir.
BAYRAMDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Kurban Bayramı'nın ilk günü marketlerin öğle saatlerinde açılması beklenirken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı